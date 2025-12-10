ALMG aprova orçamento do governo no vermelho; renúncia fiscal é de R$ 24 bi

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou nesta quarta-feira (10/12) o orçamento do ano que vem no vermelho. De acordo com o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), enviado pelo governador Romeu Zema (Novo) ao Legislativo, no início de outubro, o estado prevê arrecadar R$ 127,15 bilhões e gastar R$ 132,36 bilhões, o que representa rombo de R$ 5,21 bilhões nos cofres públicos. O orçamento também prevê renúncia fiscal da ordem de R$ 24 bilhões.

De acordo com o estado, a elevação das despesas foi motivada pela vale-alimentação dos servidores das forças de segurança pública (R$ 1,3 bilhão) e do aporte de R$ 1,8 bilhão ao Fundo de Equalização Federativa que o estado terá que fazer para aderir ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). Minas Gerais deve cerca de R$ 180 bilhões para a União e sua dívida consolidada é de cerca de R$ 199 bilhões.

A maior parte das despesas é com gasto de pessoal, o que corresponde a R$ 73,41 bilhões (62,37% da Receita Corrente Líquida).