Shein abre loja temporária em BH; confira como vai funciona a pop-up

A varejista online Shein abriu uma loja temporária em Belo Horizonte nesta quarta-feira (10/12). Denominado “pop-up”, o estabelecimento vai funcionar até domingo (14/12), de 10h às 22h, no Shopping Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6061, São Pedro), na Região Centro-Sul da capital.

A entrada está condicionada ao agendamento prévio, que já foi encerrado. De acordo com a organização do evento, nos três dias que o agendamento foi aberto, os ingressos acabaram em menos de uma hora.



Esta é a segunda vez que Belo Horizonte recebe uma pop-up da Shein. Na estreia, em 2023, cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes nos quatro dias de evento. A expectativa agora é triplicar o público. Para isso, a curadoria de peças levou em consideração o histórico de consumo da região, somado às tendências para as próximas estações. O layout da loja teve inspiração na flora mineira, como a planta de café.





“Nós estamos trazendo diversas marcas da própria Shein, por exemplo a Dazy, que é um pouco mais casual. A gente também tem a Motf, um pouco mais elegante, a Ontre, mais de alfaiataria, a Sumwon, que é uma marca mais voltada para o street, a Cajuni, que é uma marca mais tropical, mais florida, com estampas. O nosso objetivo foi entender bastante esse perfil de consumo e como a gente consegue atender a todo o público que vem na loja”, explicou Rodrigo Eimori, Head de Marketing da Shein no Brasil.



A pop-up reúne cerca de 12 mil peças e a organização garante que haverá reposição de estoque até o último dia. Os itens custam entre R$ 14,90 e R$ 379,95. Toda a loja tem 10% de desconto, sem valor mínimo.

Nas compras acima de R$ 399 esse desconto sobe para 20%. Além da moda feminina, existem peças para o público masculino, infantil, bebês, bolsas, acessórios e até para pets. “A nossa missão é tornar a beleza da moda acessível para todos. Quando falamos de todos, são todos os estilos, todos os corpos, com roupas do PP ao 4XL”, disse o Head de Marketing da Shein.



“A Shein é uma plataforma online, mas a pop-up é um momento super importante para nos conectar com o nosso público. Nesses 4 ou 5 dias nós conseguimos relacionar de uma maneira mais pessoal com o nosso cliente. É um complemento. Do lado do cliente, é uma oportunidade para vir, olhar as peças, tocar, ver a qualidade dos produtos, as cores ao vivo”, analisou Rodrigo Eimori.



Antes da pop-up abrir as portas, o que foi antecipado para as 15h30, os primeiros da fila eram o casal Miriele Rani de Almeida Paiva Silva, bióloga, e Breno Vaz Rocha, estudante de Medicina. Ela conta que não foi difícil conseguir o ingresso, e que escolheu o primeiro horário para ter todo o estoque à disposição.

“Costumo comprar na loja online, os preços são bem mais em conta que nas lojas físicas. Mas, ir à loja é uma coisa gostosa, saber como é o tecido, o tamanho, o caimento. Vim principalmente para ver as peças da marca Cajuni”, explicou Miriele.

Cyndia programou o alarme para tocar às 11h59 para conseguir o seu ingresso Túlio Santos/EM/D.A Press





A estudante de Biomedicina Cyndia Cynder de Brito estava ansiosa por este dia. Para conseguir o ingresso ela programou o alarme para tocar às 11h59. “Eu amo, desde que lançou a Shein eu compro. Mas, ultimamente eu não estou comprando muito por causa da taxação. Atrapalhou demais, está desanimando porque fica muito mais alto o valor. Antigamente era ótimo, você comprava horrores e ficava um precinho maravilhoso”, recordou. Ela garante que vai comprar tudo o que achar bonito, está de olho principalmente em roupas para o final de ano, além de alguns presentes para a família: “Parcelado tudo dá certo”.



A psicóloga Érica Aparecida Morais Fonseca não conseguiu ingresso, mas foi até a loja tentar a sorte: “Faz diferença pegar no tecido, ver se a roupa é boa”. Ela diz que é cliente da loja online, no início teve dificuldade para acertar na compra, mas agora já sabe qual é sua numeração e sempre se baseia nos comentários de quem já comprou.

Para quem não conseguiu visitar esta edição da pop-up, a Shein disponibilizou uma landing page exclusiva (https://br.shein.com/2025BHpopup) onde é possível adquirir os mesmos produtos da loja temporária.

A loja de Belo Horizonte será a quarta pop-up realizada em 2025, após passar por Salvador, Goiânia e Porto Alegre. A marca não revela qual posição Minas Gerais ocupa em seu ranking de vendas, mas garante que se trata de um mercado relevante. Esta é a 12ª pop-up realizada no país desde que o evento começou, há pouco mais de 2 anos, sendo que apenas oito cidades receberam o evento.

