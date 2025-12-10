PL que reduz condenação por atos golpistas: como votaram os deputados de MG

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A bancada de Minas Gerais na Câmara dos Deputados seguiu a tendência nacional e apoiou em ampla maioria o PL 2.162/2023, que reduz as penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sentenciado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Dos 53 parlamentares mineiros, 35 votaram “sim”, 15 foram contrários e três não registraram voto (confira a votação abaixo).

A votação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10/12), às 2h34, sob forte tensão no plenário. O texto passou com 291 votos favoráveis e 148 contrários no geral. A condução da sessão pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi alvo de críticas intensas da base governista.

Para o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (RJ), o horário da votação, após as 2h da manhã, expôs o que chamou de submissão à pressão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que vinha condicionando a retirada de sua pré-candidatura à Presidência à votação do projeto.

“São 23h38 e estamos votando esta proposta que é uma vergonha para o país. Essa Câmara está abraçando o golpismo, um golpismo que a gente sabe que é uma chantagem de Flávio Bolsonaro. Ontem teve uma reunião com os líderes do PP e do União Brasil para definir o que está sendo votado aqui hoje. É uma vergonha, é um escândalo votar isso aqui”, disse o petista.

Deputados governistas também pediram o encerramento imediato da sessão, alegando “falta de clima” para seguir com votações, após os episódio de agressão por parte da Polícia Legislativa Federal à parlamentares do Partido Socialismo e Liberdade (PSol) depois que o deputado Glauber Braga (RJ) ocupou a mesa-diretora da Casa.

O que prevê o projeto

Apelidado de PL da Dosimetria, o texto altera regras de cálculo de pena para crimes contra o Estado democrático. A medida reduz penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo a condenação de Bolsonaro, que cumpre pena na Polícia Federal (PF) em Brasília.

O texto determina que os crimes de tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão o uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

O texto original previa anistia a todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e dos acusados dos quatro grupos relacionados à tentativa de golpe de Estado julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mas esse artigo foi retirado do projeto.

Se virar lei, a nova forma de soma de penas deve beneficiar todos os condenados da tentativa de golpe de Estado, incluindo o núcleo central:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil;

Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e

Alexandre Ramagem, deputado federal.

Esse grupo foi condenado a penas que variam de 16 anos a 24 anos em regime fechado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em caráter definitivo, em 25 de novembro deste ano.

Como votaram os deputados mineiros?

A favor

Aécio Neves (PSDB)

Ana Paula Leão (PP)

Bruno Farias (Avante)

Delegada Ione (Avante)

Delegado Marcelo (União)

Diego Andrade (PSD)

Dimas Fabiano (PP)

Domingos Sávio (PL)

Dr. Frederico (PRD)

Emidinho Madeira (PL)

Eros Biondini (PL)

Euclydes Pettersen (Republicanos)

Fabiano Cazeca (PRD)

Fred Costa (PRD)

Greyce Elias (Avante)

Hercílio Diniz (MDB)

Junio Amaral (PL)

Lafayette Andrada (Republicanos)

Lincoln Portela (PL)

Luis Tibé (Avante)

Marcelo Álvaro (PL)

Mauricio do Vôlei (PL)

Misael Varella (PSD)

Nikolas Ferreira (PL)

Paulo Abi-Ackel (PSDB)

Pinheirinho (PP)

Rafael Simoes (União)

Rodrigo de Castro (União)

Rosângela Reis (PL)

Samuel Viana (Republicanos)

Sergio Santos (Podemos)

Stefano Aguiar (PSD)

Weliton Prado (Solidariedade)

Zé Silva (Solidariedade)

Zé Vitor (PL)

Contra

Ana Pimentel (PT)

André Janones (Avante)

Célia Xakriabá (PSOL)

Dandara (PT)

Duda Salabert (PDT)

Igor Timo (PSD)

Leonardo Monteiro (PT)

Mário Heringer (PDT)

Miguel Ângelo (PT)

Odair Cunha (PT)

Padre João (PT)

Patrus Ananias (PT)

Paulo Guedes (PT)

Reginaldo Lopes (PT)

Rogério Correia (PT)

Ausentes