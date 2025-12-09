Assine
Violência de gênero

Metade das brasileiras diz ser desrespeitada e maioria acha Brasil machista

Dados são da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo DataSenado, com 21 mil mulheres de todas as regiões do país

Alessandra Mello
09/12/2025 18:00

Mulheres protestam em BH contra violência
No último domingo (7/12), mulheres protestaram em Belo Horizonte contra a violência crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Quase metade das brasileiras (46%) acredita que as mulheres não são tratadas com respeito no país. E a percepção de que o Brasil é um país machista é praticamente unânime (94%) entre as mulheres.  Os dados são da 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo DataSenado, em parceria com o Observatório da Violência Contra a Mulher, que ouviu, em 2025, 21.641 mulheres com 16 anos ou mais em todas as regiões do país.

Divulgado nesta terça-feira (9/12), o levantamento também aponta que o percentual das entrevistadas que consideram o Brasil "muito machista" aumentou de 62% para 70% entre 2023 e 2025. 

  

O desrespeito atravessa todos os espaços da vida das mulheres, sendo a rua o ambiente mais apontado como espaço de violência. De acordo com os dados, os locais onde as mulheres afirmam haver maior desrespeito são as ruas (49%), o ambiente de trabalho (24%) e o doméstico (21%). 

A percepção de que o desrespeito é maior dentro de casa aumentou 4 pontos percentuais em relação a 2023, data do levantamento anterior. 

Variações demográficas

A pesquisa também indica que 79% das entrevistadas afirmaram perceber um crescimento da violência doméstica nos últimos 12 meses, retomando o maior patamar da série histórica, iniciada em 2005. 

Em relação à reação das vítimas à violência, apenas 11% das entrevistadas acreditam que as mulheres denunciam "sempre" ou "na maioria das vezes". Por outro lado, 23% dizem que as vítimas não denunciam. 

A percepção de respeito varia significativamente conforme a região do país e a escolaridade. No Sul, 53% das mulheres afirmam que "às vezes" as mulheres não são tratadas com respeito. No Nordeste, metade das entrevistadas (50%) diz que as mulheres não são respeitadas.

Em relação à escolaridade, a pesquisa aponta que entre as mulheres não alfabetizadas, 62% afirmam que as mulheres não são tratadas com respeito Este índice é superior ao registrado entre aquelas que concluíram o ensino superior (41%). Entre as mulheres com curso superior, apenas 8% dizem ser plenamente respeitadas.

Principais dados da Pesquisa Nacional de Violência Contra a Mulher

  • 46% acreditam que as mulheres não são tratadas com respeito no país
  • 49% delas dizem que as mulheres não são respeitadas nas ruas
  • 94% consideram o Brasil um país machista
  • 79% das afirmaram perceber um crescimento da violência doméstica nos últimos 12 meses

Fonte: DataSenado

