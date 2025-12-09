Assine
produção de dark horse

Beyoncé toma medidas legais por uso de música em filme sobre Bolsonaro

Música "Survivor" integra o terceiro álbum homônimo do Destiny’s Child, grupo do qual Beyoncé foi integrante; música foi utilizada no trailer do filme

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
09/12/2025 11:03

Beyoncé enfrenta falha técnica em show e fica presa no ar
Beyoncé toma medidas legais por uso de música em filme sobre Bolsonaro crédito: TMJBrazil

A equipe da cantora norte-americana Beyoncé informou, nessa segunda-feira (8/12), que está tomando medidas legais para retirar do ar o teaser de "Dark Horse", filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após a utilização não autorizada da música "Survivor", do grupo Destiny’s Child.

Em publicação nas redes sociais, Anderson Nick, coordenador de projetos da BeyGOOD, organização ligada à cantora, afirmou que a produção não detinha autorização para usar a música. Segundo ele, providências jurídicas já foram tomadas para que o vídeo seja removido "o mais rápido possível".

"Obrigado a todos que mandaram DM dizendo que a música ‘Survivor’ foi utilizada no trailer do filme do inominável, inelegível, presidiário, golpista. Obviamente, a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que seja retirado do ar", escreveu.

Não é a primeira vez que isso ocorre com a cantora. Uma música dela também foi usada na campanha de Donald Trump nos Estados Unidos e Beyoncé também reagiu.

 

A faixa "Survivor" integra o terceiro álbum do Destiny’s Child, grupo do qual Beyoncé fez parte. O teaser apresenta cenas da trajetória política de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado, desde a campanha presidencial de 2018 até a vitória nas urnas.

A produção tem à frente o deputado federal Mário Frias (PL-SP), ex-secretário de cultura, e o cineasta Cyrus Nowrasteh. O ator norte-americano Jim Caviezel interpreta o ex-presidente, enquanto Frias participa do elenco como o personagem Dr. Álvaro.

Dark Horse se propõe a reconstruir momentos centrais da ascensão política de Bolsonaro, incluindo o episódio da facada durante a campanha. A produtora do filme ainda não se manifestou sobre o caso.

