UM DIA FOI MEME

Lembra dele? 'Patriota do caminhão' vira filme nas mãos de Caco Ciocler

Ator e diretor se inspirou no bolsonarista que se agarrou à frente de caminhão em protesto em 2022 para criar comédia trágica

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/10/2025 10:54

Meme do patriota do caminhão serviu de inspiração para comédia dramática dirigida por Caco Ciocler
Meme do patriota do caminhão serviu de inspiração para comédia dramática dirigida por Caco Ciocler crédito: Reprodução / divulgação / Festival do Rio

O contexto de pós-eleições presidenciais de 2022 gerou uma cena que entrou para o imaginário dos brasileiros. Durante um protesto contra a eleição de Lula (PT) que venceu Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, um bolsonarista se agarrou à frente de um caminhão para impedir que ele furasse o bloqueio em uma rodovia. No entanto, o motorista não freou e ainda filmou o homem agarrado no para-brisa.

O “patriota do caminhão”, como ficou conhecido, virou meme. Quase três anos depois, a história ganhou uma versão cinematográfica. O diretor e ator Caco Ciocler apresenta, nesta semana, na Mostra de Cinema de São Paulo, o longa “Eu não te ouço”, que encerra sua trilogia política iniciada com “Partida” (2019) e “O melhor lugar do mundo é agora” (2021).

 
 
 
A comédia trágica, inspirada em um episódio real que viralizou, usa o humor e a ironia como ponto de partida para uma reflexão sobre o Brasil polarizado. “A gente ria, ria, ria, e uma hora eu parei de achar tão engraçado. E falei: tem algo trágico nesse meme”, contou Ciocler em entrevista ao UOL.

No filme, Márcio Vito interpreta tanto o caminhoneiro quanto o homem pendurado na frente do veículo — dois brasileiros comuns, separados apenas pelo para-brisa, incapazes de se ouvir. A roteirista Isabel Teixeira, parceira de longa data de Ciocler, ajudou a construir o roteiro e a lapidar os contrastes e semelhanças entre os personagens.

“Eles não se escutam e, consequentemente, não interagem. A alegoria do caminhão é uma metáfora perfeita para a tragédia da incomunicabilidade. Se nenhum dos lados cede, o impasse é inevitável”,  disse o crítico Daniel Schenker, em um debate no Festival de Cinema do Rio.

Para Ciocler, o objetivo não era retratar dois extremos ideológicos, mas propor um filme-espelho. “O caminhoneiro não é um cara de esquerda. São dois trabalhadores. Eu queria fazer um filme sobre o que não se escuta — sobre o reflexo que impede de ver o outro”, explicou na mesma ocasião. 

O vidro como símbolo da polarização

No longa, o para-brisa funciona como um divisor simbólico entre os personagens — e também entre discursos, emoções e percepções de mundo. “O vidro é um espelho. Um grande espelho onde a gente só se vê, e por isso não se escuta”, resume o diretor.

Márcio Vito levou dois anos estudando os personagens com Isabel Teixeira para construir as nuances da interpretação. “A diferença não podia estar na frente das semelhanças”, disse. 

Ele revela que o trabalho envolveu uma profunda pesquisa sobre oralidade e vocabulário: “Era importante que eles não concluíssem o raciocínio, que se perdessem nas próprias palavras. Assim, a gente vê o que eles estão pensando, o que evitam dizer.”

O ator ainda relacionou o conceito do filme a Shakespeare e Augusto Boal. “O teatro é o espelho da sociedade, dizia Hamlet. E o Boal completa: o barato da arte é quando ela é um Espelho de Alice, em que você pode entrar e modificar. Acho que o filme faz isso”, apontou.

A produção enfrentou um imprevisto que acabou moldando sua estética. Ciocler pretendia gravar em uma estrada de verdade, com um caminhão em movimento, mas descobriu que o ator principal não sabia dirigir. A solução veio da tecnologia: o longa foi rodado em um estúdio virtual com painéis de LED, simulando paisagens reais e variações de luz.

Um filme político e poético

“Eu Não Te Ouço” é, nas palavras do próprio diretor, um “filme sobre o ruído” — não apenas o ruído sonoro das ruas, mas o ruído simbólico que separa os brasileiros. Com humor ácido, o longa propõe uma reflexão sobre a crise de comunicação e empatia que atravessa o país.

“Os vocabulários da direita e da esquerda começaram a se parecer. Ambos falam de revolução, ditadura, resistência — só que cada um entende isso de forma oposta. Essa confusão de linguagens me interessava”, explicou Ciocler.

Apesar de ser exibido no Rio de Janeiro e em São Paulo, o filme foi produzido sem apoio financeiro e ainda não tem previsão de estreia nos cinemas. “Talvez essa seja a única chance de ver “Eu Não Te Ouço” por enquanto. Mas espero que o público leve essa pergunta com ele: o que é que a gente não está conseguindo escutar?”, apontou.

overflay