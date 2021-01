Partida, documentário de Caco Cicoler, estreia na TV

(foto: Pandora Filmes/Divulgação)

Partida, documentário dirigido por Caco Ciocler, estreia nesta terça-feira (5), às 20h15, no Canal Brasil. O filme nasceu quando a atriz Georgette Fadel, diante do resultado da última eleição presidencial no Brasil, promete se candidatar à Presidência da República em 2022 por um partido formado só por mulheres. Fascinado pelo posicionamento político da amiga, Ciocler topou acompanhá-la em uma viagem até o Uruguai e passar a virada do ano de 2018 no sítio do ex-presidente Pepe Mujica, maior inspiração política de Fadel.





Juntaram-se ao projeto o sonoplasta Vasco Pimentel, as fotógrafas Manuela Rabinovitch e Julia Zakia, diretora do longa Rio cigano e do curta Rã, e o empresário Léo Steinbruch, que tem posições políticas bem diferentes das de Georgette e, consequentemente, opositor das ideias de Fadel. As brigas entre a esquerda e a direita, que dividiram amigos, famílias e o país em 2018, serão revisitadas em um jogo entre ficção e documentário.





UMA NOITE DE 12 ANOS

ESTREIA

(foto: Vitrine Filmes/Divulgação )



Também no Canal Brasil, só que mais tarde, às 22h, a estreia do premiado longa-metragem de Alvaro Brechner Uma noite de 12 anos. O longa remonta à dura realidade da prisão política de três militantes do Tupamaros, grupo que lutava contra a ditadura militar do Uruguai, instaurada em 1973. Entre eles está José Mujica, que, em 2009, se tornou presidente do país. Assim como no Brasil e em vários outros países latino-americanos, o Uruguai viveu um brutal regime militar, que deixou marcas na história. Presos em ações distintas, José Mujica (Antonio de la Torre), Mauricio Rosencof (Chino Darín) e Eleuterio Fernández Huidobro (Alfonso Tort) foram encarcerados junto a outros nove companheiros. Ao longo do filme, é mostrado como fizeram para sobreviver não apenas à tortura, mas também ao isolamento do cárcere, que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade.





DENISE FRAGA

NO #PROVOCA

(foto: João Caldas/Divulgação )



A atriz e escritora Denise Fraga, conhecida por sua participação em produções nacionais icônicas, como O auto da compadecida e Retrato falado, é a convidada do #Provoca desta terça-feira (5), às 22h15, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. Na entrevista ao apresentador Marcelo Tas, Denise comenta, entre outros assuntos, sobre o impacto da pandemia na vida dos profissionais de cultura e sua rotina em casa ao lado da família.





JOHN WICK – DE VOLTA AO JOGO

COM KEANU REEVES

(foto: A&E/DIVULGAÇÃO)



Protagonizado por Keanu Reeves, o filme John Wick – De volta ao jogo será exibido nesta terça-feira (5), às 19h50, no A&E. Em uma das franquias de ação de maior sucesso da atualidade, John Wick, que já foi um dos assassinos mais perigosos de Nova York, agora está aposentado. Alguns dias depois do funeral de sua esposa, assaltantes roubam o carro dele e matam o cachorro que ele ganhou de presente da amada. Então, John parte em busca de vingança.





STREAMING

O streaming do Telecine reservou para janeiros várias estreias. Um dos destaques entra em cartaz nesta terça-feira (5). Börü: Esquadrão lobo – O filme, produção turca derivada da série homônima, é inspirado em eventos reais e acompanha os agentes do batalhão de operações especiais da polícia da Turquia, que, após a retomada de um grupo rebelde no país, precisam colocar um arriscado plano em ação. Skin – À flor da pele fica disponível a partir do dia 15, e conta a verdadeira história do ex-skinhead americano Bryon Widner. Diane Kruger é a protagonista do thriller de espionagem Agente infiltrada, previsto para 20 de janeiro. Já o terror A bruxa da casa ao lado chega à plataforma a partir de 27 de janeiro.





CARCEREIROS: O FILME

SESSÃO MEGAPIX





Preso em um dos presídios mais importantes do Brasil, Adriano tenta se manter íntegro apesar das dificuldades do dia a dia. Em meio a um conflito entre duas facções, os nervos ficam ainda mais exaltados com a chegada do terrorista internacional Abdel e o estouro de uma rebelião. Inspirado no livro homônimo de Drauzio Varella, o longa Carcereiros, dirigido por José Eduardo Belmonte, com Rodrigo Lombardi, Milton Gonçalves, Rafael Portugal e Tony Tornado no elenco, estreia nesta terça-feira (5), às 22h30, no Megapix.





FÁTIMA BERNARDES

DE VOLTA AO ENCONTRO

(foto: João Cotta/GLOBO )



Fátima Bernardes voltou a comandar o Encontro ontem (4), após tratamento contra um câncer no colo do útero. "Chegou a hora de voltar! Muita coisa aconteceu em um mês. Nem sempre o céu esteve azul, mas em todos os dias recebi de perto o carinho dos meus amores, da minha equipe, de amigos; a atenção do meu médico; e, de longe, a energia de todos vocês que me acompanham por aqui. Obrigada do fundo do meu coração. Vamos juntos fazer um 2021 melhor, mais leve! Te espero amanhã, às 10h45", escreveu a jornalista em seu Instagram, no domingo (3). A publicação foi comentada por diversas personalidades, como a cantora Ivete Sangalo: "Isso aí, garota! Vem com tudo".