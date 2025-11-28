Assine
POLÊMICA

Eduardo Bolsonaro diz que Tarcísio deveria recusar candidatura em 2026

Deputado federal afirmou que prisão de Jair Bolsonaro é mantida para beneficiar candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência da República em 2026

PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
Repórter
28/11/2025 14:13

Eduardo Bolsonaro em entrevista à Reuters, em Washington, nos EUA, em 14 de agosto de 2025
Eduardo disse ontem que Tarcísio é um tecnocrata de centro que pensa que ainda há margem para o diálogo com Alexandre de Moraes crédito: Reuters/Folhapress

Nesta sexta-feira (28/11), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) voltou a “alfinetar” Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, quanto a uma possível candidatura à Presidência da República em 2026 pelo campo da direita.

“Sempre disse que onde o PT estiver eu estarei do outro lado, que se for o Macaco Tião contra Lula eu prefiro o Macaco Tião - cito a eleição do Rio em 1988”, postou Eduardo na rede social X, em uma tortuosa declaração de apoio a Tarcísio. 



No entanto, ao completar seu pensamento, o deputado federal não poupou o posicionamento político do governador de São Paulo e disse que ele deveria recusar a candidatura:

“Mas não conte comigo para esconder a pretensão de quem tiraria proveito da tortura feita contra meu pai, ou qualquer inocente. Tarcísio é o candidato que o sistema quer e eu sempre serei claro e verdadeiro com meus eleitores e apoiadores. Uma pessoa de princípios, ao ver que mantém em cárcere privado um sujeito apenas para beneficiá-lo numa eleição, deveria ser a primeira a recusar a candidatura - a qualquer cargo. O apego ao cargo detona com o político. Eu não compactuo com quem prende idosos e pessoas inocentes”.

Nesta quinta feira (27/11) , em entrevista ao Portal Uol, Eduardo Bolsonaro já tinha admitido o apoio a Tarcísio de Freitas em uma disputa contra Lula (PT) à Presidência da República em 2026. Mas, novamente, esse “assopro” não veio sem um “tapa”:

“Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor, porque existe uma relação de confiança. Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio é um tecnocrata de centro que, no cenário político, ele acha que ainda há margem para o diálogo com o [ministro do STF Alexandre de] Moraes”. 

