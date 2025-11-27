Assine
PRESO

PL suspende salário e atividades partidárias de Jair Bolsonaro

Partido corta salário de 42 mil reais após trânsito em julgado da condenação por trama golpista

Ana Mendonça
Repórter
27/11/2025 17:45

Além de Bolsonaro: quem são os ex-presidentes do Brasil que foram presos
Bolsonaro é o nono ex-presidente do Brasil a ser preso crédito: AFP

O PL anunciou a suspensão do pagamento de salários e das atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve seus direitos políticos cassados por decisão do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro recebia um salário mensal de 42 mil reais como presidente de honra da legenda. No comunicado, o partido cita a Lei dos Partidos Políticos para justificar o corte.

A decisão representa um impacto significativo na renda do ex-mandatário, que ultrapassava 100 mil reais mensais com a soma de remunerações e benefícios. As duas aposentadorias, no entanto, não são afetadas e continuarão sendo pagas.

“Infelizmente, por decorrência da lei e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório na AP 2668”, afirma a nota divulgada pelo PL.

A medida foi comunicada no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista no STF, determinou o trânsito em julgado da ação. Com isso, não há mais possibilidade de recursos. A execução penal já começou, com a prisão de ex-integrantes da cúpula das Forças Armadas, entre eles Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres também foi detido.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal desde sábado, quando Moraes decretou a prisão preventiva do ex-presidente após a PF identificar uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Bolsonaro admitiu ter usado um ferro de solda para danificar o equipamento, alegando ter agido sob “alucinação” e “paranoia” de que haveria uma escuta acoplada ao dispositivo.

Antes da prisão preventiva, o ex-presidente já cumpria prisão domiciliar em um condomínio no Jardim Botânico, em Brasília.

