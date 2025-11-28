Carlos cita comorbidades de Bolsonaro após PGR apoiar domiciliar a Heleno
Vereador divulgou lista de doenças atribuídas a Jair Bolsonaro após nova manifestação da PGR sobre regime domiciliar para Augusto Heleno
compartilheSIGA
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) recorreu às redes sociais, na manhã desta sexta-feira (28/11), para elencar uma série de comorbidades atribuídas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação ocorreu pouco depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) defender a concessão de prisão domiciliar ao general Augusto Heleno, também condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na tentativa de golpe de Estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em publicação no X (antigo Twitter), o vereador listou doenças e condições que, segundo ele, constam de documentos médicos enviados pela defesa do ex-presidente ao Supremo.
Carlos mencionou refluxo gastroesofágico com esofagite, hipertensão essencial primária (pressão alta), doença aterosclerótica do coração (problemas cardíacos), oclusão e estenose de carótidas (problema vascular), apneia do sono e carcinoma de células escamosas, lesões de pele que, segundo afirmou, teriam sido diagnosticadas como câncer de pele.
Ele também relatou episódios recorrentes de “soluços incoercíveis” acompanhados de refluxos e vômitos, que exigiriam medicamentos de ação no sistema nervoso central.
Principais doenças/comorbidades que Jair Bolsonaro possui conforme documento e comprovação médica enviados ao STF:— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 28, 2025
- Doenças / condições citadas:
. Refluxo gastroesofágico com esofagite . Hipertensão essencial primária (pressão alta)
. Doença aterosclerótica do coração… pic.twitter.com/Vk05bl9jSh
Leia Mais
A movimentação do vereador ocorre no momento em que Bolsonaro inicia o cumprimento da pena definitiva imposta pelo STF. Na terça-feira (25/11), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão em regime fechado do ex-presidente, após declarar o trânsito em julgado da ação penal pela tentativa de golpe de Estado. Com a decisão referendada pela Primeira Turma da Corte, Bolsonaro passou a cumprir a sentença de 27 anos e 3 meses de reclusão.
O ex-presidente já estava detido preventivamente desde sábado (22), acusado de coação à Justiça. A partir de agora, Bolsonaro permanece no local de forma definitiva, sujeito a regras de visitação restritas a advogados, profissionais de saúde e pessoas previamente autorizadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com a execução definitiva da pena, Bolsonaro perde os direitos políticos por todo o período de reclusão, além de permanecer inelegível por mais oito anos após o fim do cumprimento da sentença. Na prática, o ex-presidente fica afastado das disputas eleitorais até 2060.