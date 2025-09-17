Bolsonaro é diagnosticado com lesões iniciais de câncer de pele

O laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgado nesta quarta-feira (17/9), confirmou a presença de carcinoma de células escamosas em duas das oito lesões retiradas de sua pele durante procedimento realizado no último domingo (14), em Brasília.

Trata-se de um tipo comum de câncer de pele, geralmente provocado por exposição prolongada ao sol, mas que, neste caso, foi identificado apenas na camada mais superficial da epiderme.

Segundo a equipe médica do Hospital DF Star, não há sinais de invasão para camadas mais profundas ou metástase. Por isso, Bolsonaro não precisará passar por novas cirurgias, mas deverá se submeter a acompanhamento clínico e reavaliações periódicas.

Internado na terça-feira (16) após apresentar vômitos, tontura e queda de pressão, o ex-presidente permaneceu sob cuidados durante a noite, recebeu hidratação e medicação endovenosa e apresentou melhora da função renal. Recebeu alta na tarde desta quarta-feira.

Em coletiva, o médico Claudio Birolini detalhou o resultado da biópsia. “O câncer de pele, a grosso modo, tem três tipos de lesões: o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular — ou de células escamosas, que é o caso dele — e o melanoma. As lesões já foram retiradas, mas Bolsonaro precisará de acompanhamento”, explicou.

A ida ao hospital foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que o ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Íntegra do boletim

“Brasília, 17 de setembro de 2025 – O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas ‘in situ’, em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico”.