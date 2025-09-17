Bolsonaro recebe alta depois de nova internação em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou na tarde desta quarta-feira (17) o Hospital DF Star, em Brasília, onde permaneceu internado desde a véspera. Ele deu entrada na unidade após sofrer uma crise de soluços, acompanhada de vômitos e queda de pressão arterial. O ex-mandatário passou a noite sob observação médica e recebeu alta no início da tarde.

De acordo com boletim médico divulgado nesta manhã, os exames apontaram uma alteração na função renal e a persistência do quadro de anemia que já vinha sendo acompanhado pelos médicos. A equipe informou que Bolsonaro seguirá tratamento em regime ambulatorial.

Esta não é a primeira vez que o ex-presidente enfrenta complicações clínicas desde que deixou o Palácio do Planalto. Em janeiro de 2023, pouco depois de viajar aos Estados Unidos, Bolsonaro foi internado na Flórida por causa de uma obstrução intestinal, consequência da facada sofrida em 2018, durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG). Desde então, foram diversas passagens por hospitais em Brasília e em São Paulo para tratar de problemas digestivos, lesões de pele e episódios de soluços persistentes.

A recorrência das internações tem alimentado preocupações entre aliados e familiares. Apesar de sempre receber alta em curto espaço de tempo, Bolsonaro acumula um histórico de fragilidade clínica que combina os efeitos da facada, da rotina estressante na política e do avanço da idade.

