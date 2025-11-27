Assine
'DESGRAÇADO DO MORAES'

Bruno Engler diz que saúde de Bolsonaro piorou

Deputado afirma que ex-presidente está "muito mal", cita crise de soluços e refluxo e acusa Moraes de perseguir Bolsonaro

Ana Mendonça
Repórter
27/11/2025 19:11

Nikolas e Engler, mais dois mineiros, estiveram com Bolsonaro na segunda-feira
Nikolas e Engler, mais dois mineiros, estiveram com Bolsonaro na segunda-feira crédito: MARCOS VIEIRA/em/d.a press

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) afirmou, em vídeo publicado no Instagram, que a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro se agravou nos últimos dias. Segundo ele, os relatos vindos de Brasília “não são nada bons” e indicam que Bolsonaro está “mal, muito mal”, enfrentando uma crise intensa de soluços e de refluxo, sem conseguir comer ou dormir.

A declaração mais dura de Engler é direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. “Esse desgraçado desse Alexandre de Moraes não vai descansar enquanto ele não matar o presidente Bolsonaro”, disse o deputado, em tom de indignação.

Engler fez o vídeo para pedir que os apoiadores rezem pelo ex-presidente. “Eu estou fazendo esse vídeo aqui para pedir que vocês orem pelo nosso presidente. Orem pela saúde dele. Orem para que Deus dê paz a ele nesse momento em que ele sofre tanta injustiça. Para que ele possa ter paz, tranquilidade diante dos absurdos que estão sendo feitos contra ele”, afirmou.

Para o deputado, Bolsonaro é vítima de perseguição e enfrenta um quadro de fragilidade. “O que a gente pode fazer nesse momento é pedir a Deus que ele cuide do presidente Bolsonaro. Porque o que estão fazendo com ele é muita covardia”, completou.

bolsonaro

