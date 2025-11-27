Assine
FILHO '04'

Filho 04 visita Bolsonaro e leva 'livro' para levantar o ânimo do pai

Vereador afirmou que o ex-presidente está com crise de soluço e fragilizado com a prisão na sede da Polícia Federal

27/11/2025 16:34

Jair Renan Bolsonaro deixa a Superintendência da PF após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado
O vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro (PL), visitou o pai nesta quinta-feira (27/11) na Superintendência da Polícia Federal (PF). O ex-presidente está preso após condenação por tentativa de golpe de Estado.

Ao deixar o local, o filho mais novo do ex-presidente afirmou que entregou um “livro” ao pai e disse que Bolsonaro está debilitado emocionalmente.

“Meu pai tá muito mal, ele teve uma crise de soluço a noite toda. Encontrei com ele durante trinta minutos, estava com crise de soluço. Tá muito triste com tudo que está acontecendo. Um crime que não houve, não existiu. Meu pai não estava aqui no Brasil. Ele está fragilizado, gente”, declarou.

Jair Renan afirmou ter tentado animar o pai durante a visita. “Tentei levantar o ânimo do meu velho, né gente. Pensa… […] Trouxe alguns livros para ele ler. Como filho, tá sendo muito triste ver isso tudo acontecendo. Conversei bastante sobre futebol, como filho, como tá a caminhada. Tentei levantar o ânimo dele, tirar um sorriso dele. Ontem, prenderam o [general] Heleno, com comorbidades, com Alzheimer.”

Questionado sobre qual livro levou ao ex-presidente, respondeu: “Trouxe um caça-palavras para ele”.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também visitou o marido pela primeira vez desde a prisão. Segundo Jair Renan, ela levou itens pessoais de Bolsonaro.

