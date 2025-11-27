Video: padre impede vigília pró-Bolsonaro após proibição de arcebispo
Manifestações de cunho político foram proibidas em igrejas da região de Curitiba, na região Sul do país
Manifestantes em apoio a Jair Bolsonaro (PL) foram impedidos de entrar na Igreja São Francisco de Paula, no centro de Curitiba (PR), na noite de terça-feira (25/11). O grupo pretendia orar pela libertação do ex-presidente, mas foi barrado por uma determinação da Igreja Católica na capital paranaense.
Horas antes, Dom José Antônio Peruzzo, arcebispo metropolitano de Curitiba, havia proibido manifestações de cunho político em igrejas da região. Segundo o portal Plural Curitiba, o líder se irritou ao descobrir que o grupo planejava se reunir na Igreja São Francisco de Paula - sob articulação da ex-candidata a prefeita Cristina Graeml (União) - e estabeleceu a proibição.
Um vídeo que viralizou em redes sociais mostra o grupo bolsonarista discutindo com o padre, que cumpriu a ordem e impediu a vigília nas dependências do templo católico. Eles rezaram do lado de fora da igreja.
“É uma tristeza imensa para nós, católicos. Desculpem, me dá até vontade de chorar”, disse uma apoiadora do ex-presidente, com um megafone.
Bolsonaro preso
Os bolsonaristas pretendiam orar na Igreja no dia em que Jair Bolsonaro passou a cumprir pena pela condenação de 27 anos e três meses por coordenar a trama golpista.
Na terça, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou trânsito em julgado do processo - ou seja, que não cabem mais recursos. Assim, a pena passou a valer.
Bolsonaro já estava preso, mas preventivamente e por outro processo - de coação à Justiça. Ele seguiu na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF).