Assine
overlay
Início Política
NOVO MINISTRO

Mendonça elogia escolha de Lula e promete apoio a Messias para o STF

Jorge Messias foi apontado para suceder Luís Roberto Barroso no STF. Para André Mendonça, advogado-geral da AGU "preenche todos os requisitos constitucionais"

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
20/11/2025 17:10

compartilhe

SIGA
x
André Mendonça afirmou que Messias é um
André Mendonça afirmou que Messias é um crédito: Nelson Jr/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, manifestou publicamente seu apoio à indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para a vaga de ministro da Corte. Messias foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suceder Luís Roberto Barroso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais



Em um aceno ao governo, Mendonça parabenizou o presidente Lula pela escolha e elogiou o chefe da AGU. O ministro afirmou que Messias é um “nome qualificado” e que “preenche os requisitos constitucionais” para ocupar o cargo na Suprema Corte.

 



Além do reconhecimento pelas credenciais, Mendonça prometeu apoio a Jorge Messias no processo de confirmação. O ministro do STF garantiu que dará suporte ao indicado no “diálogo republicano” com os senadores.



Antes de assumir a cadeira, o advogado-geral da União precisará ser submetido a uma sabatina no Senado Federal, onde seus pares devem dar o aval final para que ele possa, enfim, se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

barroso indicacao jorge-messias lula senado stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay