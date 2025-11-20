Mendonça elogia escolha de Lula e promete apoio a Messias para o STF
Jorge Messias foi apontado para suceder Luís Roberto Barroso no STF. Para André Mendonça, advogado-geral da AGU "preenche todos os requisitos constitucionais"
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, manifestou publicamente seu apoio à indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para a vaga de ministro da Corte. Messias foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suceder Luís Roberto Barroso.
Em um aceno ao governo, Mendonça parabenizou o presidente Lula pela escolha e elogiou o chefe da AGU. O ministro afirmou que Messias é um “nome qualificado” e que “preenche os requisitos constitucionais” para ocupar o cargo na Suprema Corte.
Parabenizo o Min. Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação.— André Mendonça (@MinAMendonca) November 20, 2025
Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos Senadores.
Além do reconhecimento pelas credenciais, Mendonça prometeu apoio a Jorge Messias no processo de confirmação. O ministro do STF garantiu que dará suporte ao indicado no “diálogo republicano” com os senadores.
Antes de assumir a cadeira, o advogado-geral da União precisará ser submetido a uma sabatina no Senado Federal, onde seus pares devem dar o aval final para que ele possa, enfim, se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal.
