Messias agradece indicação ao STF: 'Integridade e zelo institucional'

O advogado-geral da União, Jorge Messias, recebeu “com honra” a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira (20/11). Ele disse estar pronto para demonstrar ao Senado que atende aos requisitos constitucionais da função.

Em nota divulgada logo após o anúncio, Messias agradeceu a confiança do presidente, disse acolher com afeto as manifestações de apoio e afirmou que, se aprovado, pretende retribuir a indicação com dedicação, integridade e zelo institucional.

"Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional", afirmou Messias, em nota.

Messias destacou que encara a escolha com fé e humildade e depositou nas senadoras e nos senadores a responsabilidade de avaliá-lo segundo os parâmetros exigidos pela Constituição. Reforçou ainda o compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça brasileira, lembrando a relevância dos deveres inerentes à magistratura nacional.

A indicação agora será enviada para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Considerado um jurista de perfil técnico e discreto, Messias consolidou sua trajetória dentro da advocacia pública e ganhou protagonismo na defesa institucional do governo ao longo do terceiro mandato de Lula.

Nascido no Recife, doutor em direito e servidor de carreira da AGU, Messias passou pelo Senado, onde atuou como consultor legislativo, e ocupou cargos estratégicos nos últimos governos petistas. Aliados do Planalto destacam sua experiência na articulação jurídica com os Três Poderes e sua atuação na reconstrução da agenda institucional da AGU desde 2023. Ao indicar o auxiliar para a mais alta Corte do país, Lula reforçou o gesto de confiança em um nome historicamente alinhado à defesa do marco constitucional e às pautas de fortalecimento institucional.

A sabatina ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer nas próximas semanas. Se aprovado, Messias será o terceiro ministro indicado por Lula para o Supremo nesta fase do governo e assumirá uma cadeira que terá peso central nos julgamentos constitucionais dos próximos anos, especialmente em temas sensíveis como políticas públicas de direitos, atuação dos órgãos de controle e interpretação de garantias fundamentais.



