Presidente da Câmara assume Prefeitura de BH em nova viagem de Damião

Pela quarta vez neste ano, a cadeira mais alta do Executivo de Belo Horizonte será ocupada pelo presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes (Podemos), enquanto o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) está em viagem internacional. O vereador assume interinamente o comando da capital mineira nesta quarta-feira (19/11), cargo em que permanece até o domingo (23/11).

Em abril, Damião viajou ao Peru para compromissos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Dois meses depois, passou cinco dias em missão oficial em Israel, a convite da embaixada do país, para o evento “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local”. No início de outubro, o roteiro internacional o levou à China, onde permaneceu por 12 dias acompanhado de integrantes do alto escalão da administração municipal.

Agora, o destino é o Paraguai, onde no sábado assiste à final da Copa Sul-Americana entre Atlético e Lanús. No período, a agenda oficial do prefeito não mostra nenhum compromisso oficial em nome do Executivo municipal.

A sucessão interina segue o protocolo previsto pela Lei Orgânica. Na ausência do chefe do Executivo, o vice-prefeito assume o cargo. Mas desde a morte de Fuad Noman, em abril, Belo Horizonte não tem vice. Assim, a responsabilidade recai sobre o presidente da Câmara Municipal, que se torna, automaticamente, o substituto imediato.

Juliano Lopes afirma ter sido formalmente convidado por Damião para assumir o Executivo durante a ausência. “Ainda que não configurada a necessidade de autorização da Mesa Diretora para que o prefeito ausente-se do município, fui por ele convidado a assumir interinamente o exercício do cargo, o que acolho com muita satisfação, esperando contribuir na boa condução dos assuntos da cidade”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vice-presidente do Legislativo municipal, Fernanda Pereira Altoé (Novo), ficará como presidente-interina da Casa.