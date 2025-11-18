Lista de Zema com imóveis à venda está pronta para votação na Assembleia

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais já pode votar, em primeiro turno, o projeto que autoriza a venda ou federalização de imóveis como contrapartida para a adesão ao Programa de Pleno Pagamento (Propag), iniciativa federal voltada à renegociação das dívidas dos estados com a União. Após semanas de idas e vindas, o texto recebeu, nesta terça-feira (18/11), um novo parecer na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), deixando o projeto pronto para ir ao plenário.

A lista de bens sofreu nova redução e passou de 259 para 218 imóveis. O relator da matéria, deputado Zé Guilherme (PP), retirou o parecer que havia apresentado no início do mês e apresentou uma versão atualizada nesta tarde, cortando 41 itens. Entre os bens excluídos, estão o Palácio das Artes e a Casa Tina Martins.

O projeto sofreu mudanças significativas desde que foi enviado à Assembleia pelo governador Romeu Zema (Novo). A lista original alcançava quase 400 imóveis. Em seu primeiro filtro, o deputado Rodrigo Lopes (União Brasil), integrante da base governista, reduziu o total para 259, número que agora sofreu nova rodada de cortes com o parecer de Zé Guilherme.

O prédio do Hospital Risoleta Neves, cuja federalização interessa à UFMG, foi mantido na relação, mas com uma cláusula específica que impede sua venda.

Alguns pontos sensíveis, contudo, permanecem na pauta de disputa. A possível alienação do edifício da Escola Estadual Central continua sendo alvo de forte controvérsia. A oposição promete mobilizar esforços para retirar o prédio da lista no segundo turno.

A história do Estadual Central ajuda a explicar o embate. Fundado em 1854, em Ouro Preto, como Liceu Mineiro, foi a primeira escola pública de Minas. Com a transferência da capital para Belo Horizonte, em 1898, acompanhou a mudança.

Desde 1956, ocupa um prédio projetado por Oscar Niemeyer, a pedido do então governador Juscelino Kubitschek, ex-aluno da instituição, assim como outras figuras centrais da política nacional, entre elas Getúlio Vargas e Dilma Rousseff.