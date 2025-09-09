Governo Federal quer Estadual Central para virar instituto federal

O vice-governador Mateus Simões (Novo) disse que estão avançadas as negociações com o governo federal para a entrega de alguns imóveis do estado para a União, também como forma de abatimento da dívida com o governo federal. Segundo Simões, o montante dessa dívida estaria hoje em torno de R$ 170 milhões.

De acordo com Simões, a União, demonstrou interesse, até agora, em 60 imóveis do estado, entre eles o prédio que abriga o Hospital Risoleta Neves e o edifício onde está localizado a Escola Estadual Central, ambos em Belo Horizonte

A intenção, segundo ele, é transformar a Escola Estadual Governador Milton Campos, conhecido como Estadual Central, em uma escola técnica, por meio do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFET) e entregar o prédio do Risoleta para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que já administra o hospital.

O governo enviou para a ALMG uma relação com 343 imóveis do estado que podem ser entregues para a União para abatimento da dívida, também dentro dos projetos de lei do Propag. A proposta pede autorização da ALMG para que o estado negocie a venda e use os recursos obtidos para abater do valor da dívida e assim reduzir os juros.

“Nós temos em discussão com a União, nesse momento, mais de 200 imóveis para cerca de 60 deles já existe formalização de interesse da União”, afirmou. Simões também citou o interesse da União por imóveis no entorno da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo ele, a União já usa muitos imóveis do estado. “Então, para esses órgãos é uma forma de eles se tornarem proprietários dos imóveis que eles já estão utilizando”, afirmou.

O vice-governador também destacou que o estado não pretende federalizar nenhum imóvel que esteja sendo usado pela administração pública estadual, a não ser que seja possível fazer a realocação do espaço.

“Nós temos 60 imóveis com a manifestação já feita, mas temos mais de 200 em tratativa”, afirma Simões. Entre esses imóveis que a União tem interesse , de acordo com o vice-governador, estão aeroportos no interior do estado, pistas de pouso, terrenos para edificação e prédios que não estão sendo utilizados pelo estado. “Mas não estamos oferecendo nenhum prédio onde há atividade pública do estado. Onde há atividade pública não há oferta. Pode haver pedido”, afirmou.