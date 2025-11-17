Pedro Campos rebate Tarcísio: 'No governo Bolsonaro faltou até oxigênio'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) reagiu, nesse domingo (16/11), a uma publicação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com críticas à condução do país. Em publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar ironizou o discurso do governador e relembrou a crise de oxigênio ocorrida em Manaus (AM) durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

“No Brasil não tem CEO e, no tempo do teu Presidente, nem logística de cilindro de oxigênio funcionava. Infelizmente”, escreveu Campos, ao comentar o vídeo divulgado por Tarcísio. A resposta de Pedro Campos remeteu à crise da pandemia da COVID-19, em 2021, quando o colapso do sistema de saúde no Amazonas levou à falta de oxigênio em hospitais. O caso se tornou um dos episódios mais graves enfrentados pelo governo Bolsonaro e gerou forte repercussão nacional e internacional.

A gravação publicada pelo governador de São Paulo apresenta uma longa fala em que ele exalta o potencial econômico do país e afirma que o Brasil estaria “mal gerido” no momento. No vídeo, Tarcísio evita citar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante o discurso, o governador afirma que o país tem recursos naturais abundantes e capacidade para desenvolver cadeias produtivas avançadas, mas que isso dependeria de políticas públicas robustas, de uma força de trabalho qualificada e de investimentos em setores como energia, tecnologia e inteligência artificial.

"A gente precisa de mão de obra capacitada pra gente domar essa IA, porque a IA vai proporcionar verdadeira inclusão na saúde. A IA é que vai resolver o problema da segurança pública. A gente pode ter uma capacidade brutal de liberar energia, diminuir custos e melhorar muita qualidade do serviço público. A gente precisa só da política pública para aproveitar este potencial", disse.

Em um tom de pré-campanha eleitoral, Tarcísio afirma que é preciso “demitir o CEO” do Brasil para reencontrar seu potencial econômico. O Governador de São Paulo é cotado para ser candidato à Presidência da República com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas até o momento ele não oficializou sua pré-candidatura e se reafirma como candidato à reeleição em São Paulo.