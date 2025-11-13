Assine
Orion Teixeira
OT
Orion Teixeira
Além do fato

Tarcísio diz ao MDB que Zema pode ser seu vice

Além da tradicional chapa "café com leite", Zema ofereceria hoje, junto dos 5% das pesquisas, a influência sobre o eleitorado de Minas, onde a eleição nacional

13/11/2025 02:00

x
O governador Tarcísio de Freitas foi bastante cauteloso em suas abordagens para não melindrar os Bolsonaros - (crédito: ept50424 MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)
O governador Tarcísio de Freitas foi bastante cauteloso em suas abordagens para não melindrar os Bolsonaros crédito: ept50424 MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Em encontro recente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi direto a um assunto que, publicamente, tem tratado com reservas para não trombar com o clã Bolsonaro. Tarcísio reuniu-se com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e outras lideranças desse partido, falou como pré-candidato presidencial. E, curiosamente, em vez de apoio pediu neutralidade. O gesto amistoso foi um reconhecimento da realidade interna do MDB, que está no governo Lula (PT) e que não seria hora de abrir conflitos internos.

Em outra abordagem, Tarcísio admitiu aos emedebistas que o governador mineiro Zema (Novo) poderia ser o seu o candidato a vice. Além da tradicional chapa “café com leite”, Zema ofereceria hoje, junto dos 5% das pesquisas, a influência sobre o eleitorado de Minas, onde a eleição nacional é definida. A conversa foi relatada por um dos interlocutores.

O governador paulista foi bastante cauteloso em suas abordagens para não melindrar os Bolsonaros. Sobre isso, disse ainda que, antes de ser preso, talvez, em dezembro, Bolsonaro irá declarar apoio à sua pré-candidatura.

Bola fora

Em pré-campanha permanente, Zema fez esforço para associar a versão de que haveria um suposto atentado a bomba em São Paulo à suposta complacência do governo Lula com o crime. A postagem foi feita depois que a PM descobriu que não havia bomba e que o explosivo era falso. O artefato encontrado na carreta que bloqueou as pistas do Rodoanel Mário Covas foi feito com tubos de papelão e fios, segundo os policiais. Zema ainda não alterou sua versão nem se desculpou.

Zema e Aro

Por iniciativa da deputada Chiara Biondini (PP), começou a circular na Assembleia Legislativa requerimento em homenagem ao governador do Rio, Cláudio Castro. No documento que será levado ao presidente da Casa, Tadeu Leite (MDB), requerem a convocação de reunião especial para homenagear Castro. O argumento seriam os “relevantes serviços prestados à administração pública e à sociedade brasileira”, sem citar a operação que matou 121 supostos bandidos em duas favelas.

Além de Chiara, já assinaram o requerimento os deputados do PL Lincoln Drumond, Antonio Carlos Arantes, Coronel Henrique e Eduardo Azevedo e do PSD Delegado Christiano Xavier. Estão atrás de outras 21 assinaturas para aprovação. Castro é concorrente de Zema na disputa presidencial e pode ser cabo eleitoral do pai de Chiara, Eros Biondini, pré-candidato ao Senado e concorrente de outro pré-candidato, Marcelo Aro (secretário de Governo). Os Biondini e Castro são do mesmo movimento carismático católico.

Futuro da Cemig

Com a Copasa em ponto de privatização, o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, reuniu-se, nesta quarta (12), com o presidente da CUT, Jairo Nogueira, e outros sindicalistas. Na pauta, o destino de outra estatal, a Cemig, na aprovação do Propag, o programa de renegociação da dívida mineira. São fortes as pressões do governo Zema para transformar a estatal em uma corporation, modelo pelo qual o controle é disperso, sem um único dono que detenha mais de 50% do capital. Nome estrangeiro para camuflar a privatização. Além dos sindicalistas, participaram os deputados petistas Ulysses Gomes e Cristiano Silveira.

Câmara de BH aprova

Em discussão acalorada, a maioria dos vereadores aprovou: em vez de “quarta-feira de maldades”, haverá um mandato inteiro de malvadezas.a

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

