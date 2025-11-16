Tarcísio critica gestão federal e diz que Brasil precisa 'demitir o CEO'
Governador de São Paulo publica mensagem sobre potencial econômico do país e defende políticas públicas para tecnologia, energia e formação profissional
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou neste domingo um vídeo nas redes sociais em que compara o Brasil a uma empresa mal administrada e diz que o país precisa “demitir o CEO”. A fala surge em um momento em que o dirigente ainda avalia se será candidato ao Planalto em 2026, decisão prevista por ele para ser anunciada em fevereiro do próximo ano.
No vídeo, Tarcísio afirma que o Brasil “tem tudo” para crescer, mas estaria “mal gerido”. Para ele, o país reúne vantagens naturais e estruturais, como terras raras e oferta de energia, que poderiam impulsionar uma nova etapa de desenvolvimento.
Tarcísio defende que parte dessas cadeias produtivas precisa ser instalada no país e que é necessário investir na formação de mão de obra voltada para tecnologia, citando computação em nuvem e IA. Para ele, a inteligência artificial terá impacto direto em áreas como saúde e segurança pública e poderá melhorar a qualidade dos serviços.
Ele afirma ainda que o mundo busca parceiros confiáveis em temas como segurança alimentar e energética, e que o Brasil está bem posicionado nesses dois campos. Segundo o governador, o que falta é a adoção de políticas públicas para transformar esse potencial em resultados.
Tarcísio conclui o vídeo dizendo que o país precisa “arranjar esse conjunto de operações” para retomar o próprio potencial e destaca a economia do conhecimento como uma vocação brasileira.
A publicação ocorre em meio às movimentações da direita para montar alternativas para 2026. O governador tem sido citado como um dos possíveis nomes para a disputa. A decisão ainda depende de uma costura com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda não sinalizou quando deve indicar um sucessor.
Apesar de ainda não ter batido o martelo sobre a candidatura, Tarcísio tem ampliado sua presença em debates de alcance nacional e o vídeo deste domingo reforça o tom de quem já começa a dialogar com um público além das fronteiras paulistas.