ELEIÇÕES 2026

Eduardo Bolsonaro chama Tarcísio de 'candidato do sistema': 'Moraes gosta'

Com grandes chances de reeleição em São Paulo, Tarcísio tem negado que vai disputar pelo Planalto em 2026

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
05/11/2025 14:47 - atualizado em 05/11/2025 14:52

Eduardo Bolsonaro durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) anual no Gaylord National Resort & Convention Center, em National Harbor
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março crédito: Saul Loeb - 20.fev.25/AFP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a disparar contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), possível candidato à presidência da República nas eleições de 2026.

Em vídeo publicado no YouTube, o filho ‘02’ de Jair Bolsonaro (PL) fez críticas à deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC), em meio à indefinição na composição da chapa bolsonarista que vai disputar pelo Senado em Santa Catarina.

Diante da discussão, o nome de Tarcísio veio à tona, e Eduardo aproveitou para criticar a possibilidade de candidatura do governador à presidência.

“O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. Meu pai foi posto em uma prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social por causa deste projeto”, disse.

Tarcísio é candidato à presidência?

Com grandes chances de reeleição em São Paulo, Tarcísio tem negado que vai disputar pelo Planalto em 2026. De qualquer maneira, o governador é alvo constante de ataques de Eduardo Bolsonaro, que promete entrar no páreo da presidência.

O debate ocorre em meio a um clamor por organização no campo bolsonarista. No vídeo, inclusive, Eduardo diz: “Na esquerda, existe uma estratégia; na direita, não”.

