Câmara de BH: Projeto obriga bares a ter sinalização contra roubo de carros
Texto obriga estabelecimentos a exibirem sinalizações para prevenção de arrombamentos de veículos e furtos de objetos pessoais
O Projeto de Lei 271/25, que obriga bares e restaurantes a terem sinalização para conscientizar os clientes contra o arrombamento de veículos, vai a votação em primeiro turno na Câmara de Belo Horizonte (CMBH) nesta quarta-feira (5/11).
O texto, de autoria do vereador Sargento Jalyson (PL), determina que bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas e outros estabelecimentos do tipo exibam mensagens — seja em adesivos, cardápios, mesas ou outros locais — para conscientizar sobre o arrombamento de veículos.
"Esta proposição tem por objetivo contribuir para a prevenção de arrombamentos de veículos e furtos de objetos pessoais", justificou o parlamentar no projeto.
O vereador ainda destacou que a medida tem baixo impacto econômico, que não cria despesas ao poder público e que não "interfere na atividade econômica dos estabelecimentos".