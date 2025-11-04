Câmara de BH: Projeto obriga bares a ter sinalização contra roubo de carros

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O Projeto de Lei 271/25, que obriga bares e restaurantes a terem sinalização para conscientizar os clientes contra o arrombamento de veículos, vai a votação em primeiro turno na Câmara de Belo Horizonte (CMBH) nesta quarta-feira (5/11).

O texto, de autoria do vereador Sargento Jalyson (PL), determina que bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas e outros estabelecimentos do tipo exibam mensagens — seja em adesivos, cardápios, mesas ou outros locais — para conscientizar sobre o arrombamento de veículos.

"Esta proposição tem por objetivo contribuir para a prevenção de arrombamentos de veículos e furtos de objetos pessoais", justificou o parlamentar no projeto.

O vereador ainda destacou que a medida tem baixo impacto econômico, que não cria despesas ao poder público e que não "interfere na atividade econômica dos estabelecimentos".