‘EM Minas’ recebe prefeita de Uberaba neste sábado (1º/11)

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, é a convidada desta semana do programa Em Minas, exibido pela TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI e o jornal Estado de Minas. Arquiteta e urbanista, Elisa falou sobre os principais desafios e prioridades do seu segundo mandato, com destaque para a segurança hídrica e a atração de investimentos sustentáveis.

Durante a conversa com a jornalista Carol Saraiva, a prefeita destacou o papel de Uberaba como polo do agronegócio, mas também como referência na transição energética e no turismo. “Uberaba está crescendo não só na questão agro, mas também ganhando reconhecimento mundial pela paleontologia e pela sustentabilidade”, disse. A cidade é reconhecida pela Unesco como Geoparque Mundial e abriga o maior sítio paleontológico do Brasil, onde foi encontrado o dinossauro Uberabatitã Ribeiro.

Elisa ressaltou ainda o avanço de Uberaba no campo da transição energética, com duas grandes empresas voltadas à produção de hidrogênio verde e fertilizantes sustentáveis. O investimento, segundo ela, posiciona o município do Triângulo Mineiro como pioneiro na descarbonização da economia e parceiro estratégico do Estado na meta de redução de emissões.

O agronegócio, no entanto, segue como base da economia local. Uberaba é a capital mundial do zebu e berço do melhoramento genético das raças zebuínas, além de sediar a Expozebu, a maior feira de gado zebu do planeta. “Tudo isso movimenta nossa economia, gera emprego e renda o ano inteiro”, destacou.

No campo da infraestrutura, a prefeita explicou que a grande prioridade do segundo mandato é garantir a segurança hídrica para a cidade. Com 360 mil habitantes, Uberaba enfrenta escassez de água há décadas. O novo sistema de abastecimento a partir do Rio Grande, já com recursos garantidos e obra prestes a começar, promete resolver o problema. “A gente precisa equilibrar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. Isso é responsabilidade com o nosso futuro”, afirmou.

Entre os projetos que unem cultura e economia, a prefeita destacou o "Uberaba em Tom Maior”, parceria com a escola de samba paulistana, que levará a cidade ao Sambódromo do Anhembi no Carnaval de 2026. O enredo vai contar a história e as riquezas de Uberaba. “Eles se encantaram com nossa cidade, com o Geoparque, com o nosso povo. É uma homenagem linda que enche o uberabense de orgulho”, afirmou.

