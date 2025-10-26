Tebet sobre reunião de Lula e Trump: 'Mais um gol'

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comemorou neste domingo (26/10) o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o dirigente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado em Kuala Lumpur, na Malásia. Em publicação nas redes sociais, ela recorreu a uma metáfora futebolística para descrever a conversa entre os dois líderes, destacando o papel da diplomacia brasileira e o resultado político do diálogo.

“Mais um gol, fruto do lançamento preciso da diplomacia brasileira e do cabeceio certeiro do Lula, no ângulo da negociação. Início de conversa que vai significar a nossa vitória no placar do crescimento, da geração de empregos e do controle da inflação”, escreveu Tebet em sua conta no X.

A ministra, que integra o núcleo econômico do governo, afirmou que o diálogo representa mais um passo na estratégia do Planalto para reaquecer o crescimento e ampliar a confiança de investidores internacionais. O comentário foi publicado horas após a Casa Branca divulgar nas redes sociais oficiais uma fala de Trump em tom amistoso, destacando que era “uma grande honra estar com o presidente do Brasil”.

O encontro entre Lula e Trump, realizado fora da agenda oficial da Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), foi o primeiro entre os dois chefes de Estado desde que os Estados Unidos impuseram tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros e anunciaram sanções a autoridades do país.

Reunião em tom cordial

O encontro foi costurado por assessores de ambos os governos desde setembro, quando os líderes se cumprimentaram brevemente durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Naquele momento, Trump disse à imprensa ter sentido “uma química excelente” com o brasileiro e sinalizou disposição para uma reunião.

A conversa deste domingo entre os dois presidentes durou cerca de 45 minutos. Fontes ligadas ao encontro disseram que o tom foi amistoso e que o americano “veio desarmado”, interessado em ouvir e conversar. Lula, por sua vez, mostrou-se à vontade, aproveitando a ocasião para discutir o tema central da visita: o tarifaço de 50% aplicado por Washington sobre produtos brasileiros.

Também foram tratadas as sanções aplicadas por Washington a autoridades brasileiras com base na Lei Magnitsky, que prevê punições a pessoas acusadas de corrupção ou violação de direitos humanos.

Lula completou 80 anos nesta segunda-feira (27/10), mesma idade de Trump, e usou a coincidência para quebrar o gelo no início da reunião. A troca de cumprimentos iniciais foi descrita como cordial e descontraída.

O americano mostrou-se receptivo e afirmou que gostaria de “fechar bons negócios” entre os dois países, frase posteriormente destacada pela Casa Branca em suas redes sociais.

Apesar de nenhuma decisão concreta ter sido anunciada, diplomatas brasileiros classificaram o encontro como “um passo firme rumo ao fim das tarifas”. Ainda assim, admitem que o processo será lento e dependerá do ritmo que a nova administração de Trump pretende imprimir às negociações comerciais.

O tema “Jair Bolsonaro” surgiu apenas de forma lateral, sem gerar atrito. Segundo fontes, Trump limitou-se a dizer que “tem respeito pessoal” pelo ex-presidente brasileiro, enquanto Lula destacou a importância de virar a página e manter o diálogo institucional.

Aliados exaltam Lula após reunião

A publicação da ministra foi acompanhada de uma série de reações de aliados do governo nas redes sociais. Parlamentares e integrantes do primeiro escalão aproveitaram o tom positivo do encontro para destacar a capacidade de articulação do presidente brasileiro.

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) elogiou a postura de Lula durante o diálogo com o americano. Segundo ele, o presidente “mostrou mais uma vez sua capacidade de diálogo e liderança”. Lopes afirmou que Lula conduziu a conversa “com serenidade e firmeza”, buscando soluções pacíficas para “proteger a economia e o povo brasileiro”.

O parlamentar definiu o petista como “um verdadeiro líder, que sabe governar com responsabilidade, colocar o Brasil em primeiro lugar e agir como um estadista”.

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) preferiu o humor para comentar o episódio. “Prevejo gente bastante triste e com soluço hoje. Bom dia”, publicou, em tom irônico, em referência à aproximação e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) classificou o encontro como um marco diplomático e sugeriu que o diálogo representa o início do fim das sobretaxas americanas. “Uma foto que marca um momento diplomático decisivo e o prelúdio do fim do tarifaço. O Brasil dialoga de igual para igual com qualquer nação. E não há sabotador-geral da República capaz de minar nossa soberania”, afirmou.

Já o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, brincou com o ineditismo do encontro. “Tem coisa que nem a inteligência artificial consegue prever! Mas aconteceu: Lula e Trump lado a lado. Eu te entendo, Trump, é difícil resistir ao carisma do nosso presidente”, escreveu, acrescentando um emoji de risada.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), adotou tom nacionalista e exaltou o presidente com uma frase curta: “PR Lula, GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA!!!”.

(Com informação de agências)