Ciro diz que Lula voa sozinho, mas está voando baixo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) disse neste sábado (25/10) que o presidente Lula (PT) "é um avião que está voando sozinho, mas que voa baixo" nas projeções eleitorais para o ano que vem.

Ele conversou com jornalistas pouco antes de subir aos palcos da COP International, evento realizado em São Paulo para discutir segurança pública, e disse que Lula tem vantagem porque é o único time que está em campo, fazendo uma comparação com o futebol.

"Na hora em que eu entrar no outro time, e você vê pelas pessoas que estão conosco, pelos craques, nós vamos montar um projeto vencedor que vai ser muito melhor para o país", declarou o senador.

O petista lidera intenções de voto para 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada no início do mês, e venceria todos os cenários projetados em um eventual segundo turno - incluindo contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos principais cotados da direita para as eleições majoritárias.

O governador paulista era uma das presenças esperadas neste sábado, último dia da COP, mas não compareceu. A organização afirmou que Tarcísio cancelou a participação. O governo estadual não comentou. O secretário de Segurança Publica, Guilherme Derrite (PP), compareceu aos três dias de evento.

Ciro Nogueira não comentou a corrida em torno do nome da direita que vai encabeçar a candidatura no ano que vem.

Governadores à direita chegaram a ensaiar um movimento de unidade, que acabou perdendo fôlego ante rachas internos no segmento e a própria resistência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, em apadrinhar um nome.

O governador Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, estava ao lado do senador na hora do questionamento e disse, aos risos, que "Ciro Nogueira já tem o apoio de três governadores aqui" - além dele, participaram da entrevista os governadores Antônio Denarium (PP), de Roraima, e de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP). A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), também compareceu.

O presidente do PP comentou ainda sobre a recente escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela e disse esperar que nenhuma intervenção ocorra no país comandado pelo ditador Nicolás Maduro.

"Mas eu não vou negar para vocês, e essa é uma opinião pessoal minha, que chegou a hora de o povo da Venezuela tirar esse ditador do poder, e espero que o próprio Exército faça isso", declarou.