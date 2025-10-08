Assine
overlay
Início PlatôBr

Genial/Quaest: Imagem de Lula melhora com ‘efeito Trump’ na ONU

Pesquisa mostra 49% dos eleitores consideram que Lula saiu mais forte do encontro com Trump na ONU

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
08/10/2025 07:02

compartilhe

SIGA
x
Genial/Quaest: Imagem de Lula melhora com ‘efeito Trump’ na ONU
Genial/Quaest: Imagem de Lula melhora com ‘efeito Trump’ na ONU crédito: Platobr Politica

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, mediu o efeito do encontro entre Lula e Donald Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, há duas semanas.

Entre os entrevistados pelo levantamento, 49% avaliaram que o petista saiu mais forte do episódio, contra 27% que consideraram que ele saiu mais fraco. A pesquisa foi feita entre 2 e 5 de outubro, antes, portanto, do telefonema entre Lula e Trump, na segunda-feira, 6.

Para 46%, Lula deveria se esforçar para se reunir com Trump, mas, para 44%, o presidente deveria ser cuidadoso e esperar mais. A opinião majoritária na pesquisa é que o petista deveria adotar uma postura amigável (65%), contra 25% que esperam um comportamento mais duro. Em agosto, quando começou a crise com os Estados Unidos, 33% queriam uma postura dura e, 58%, uma mais amigável.

Ainda conforme a pesquisa, 51% avaliaram que Lula e Trump vão se dar bem, ante 36% que acham o contrário.

A pesquisa foi realizada com 2004 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay