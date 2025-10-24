Como entorno de Lula vê preferência de senadores por indicação de Pacheco ao STF
Apesar da vontade dos senadores, aliados de Lula dizem que ele está convicto da escolha de Jorge Messias ao STF
compartilheSIGA
O entorno de Lula considera que a preferência da maioria dos senadores pela indicação de Rodrigo Pacheco ao STF não mudará a decisão do presidente de indicar Jorge Messias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Petistas consideram que um recuo sobre Messias seria considerado uma derrota da articulação do governo no Senado e quase uma “extorsão” em uma indicação que é prerrogativa única e exclusivamente do Presidente da República.
Como contou a coluna, antes de viajar à Ásia, Lula pediu para que senadores governistas intensificassem a articulação no Senado para a aprovação da indicação do advogado-geral da União ao STF.
A base do governo sabe que o nome de Pacheco tem mais aceitação no Senado, mas acredita que Messias não será derrotado. A não ser que haja um esforço do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para inviabilizar o AGU.
Apesar de temerem uma articulação nesse sentido, senadores petistas consideram que Alcolumbre não arriscaria a boa relação que tem com o governo Lula. O próprio senador sinalizou que não trabalharia contra, mas também não irá pedir votos por Jorge Messias.
Lula ficou de encontrar Rodrigo Pacheco quando voltar da Ásia. O retorno também será marcado pela indicação do nome que preencherá a vaga de Luís Roberto Barroso no STF.