Assine
overlay
Início PlatôBr

Como entorno de Lula vê preferência de senadores por indicação de Pacheco ao STF

Apesar da vontade dos senadores, aliados de Lula dizem que ele está convicto da escolha de Jorge Messias ao STF

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
24/10/2025 04:01

compartilhe

SIGA
x
Como entorno de Lula vê preferência de senadores por indicação de Pacheco ao STF
Como entorno de Lula vê preferência de senadores por indicação de Pacheco ao STF crédito: Platobr Politica

O entorno de Lula considera que a preferência da maioria dos senadores pela indicação de Rodrigo Pacheco ao STF não mudará a decisão do presidente de indicar Jorge Messias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Petistas consideram que um recuo sobre Messias seria considerado uma derrota da articulação do governo no Senado e quase uma “extorsão” em uma indicação que é prerrogativa única e exclusivamente do Presidente da República.

Como contou a coluna, antes de viajar à Ásia, Lula pediu para que senadores governistas intensificassem a articulação no Senado para a aprovação da indicação do advogado-geral da União ao STF.

A base do governo sabe que o nome de Pacheco tem mais aceitação no Senado, mas acredita que Messias não será derrotado. A não ser que haja um esforço do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para inviabilizar o AGU.

Apesar de temerem uma articulação nesse sentido, senadores petistas consideram que Alcolumbre não arriscaria a boa relação que tem com o governo Lula. O próprio senador sinalizou que não trabalharia contra, mas também não irá pedir votos por Jorge Messias.

Lula ficou de encontrar Rodrigo Pacheco quando voltar da Ásia. O retorno também será marcado pela indicação do nome que preencherá a vaga de Luís Roberto Barroso no STF.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay