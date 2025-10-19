Assine
overlay
Início PlatôBr

Governo teme que Alcolumbre trabalhe para inviabilizar Messias ao STF

Messias é o favorito ao STF, mas Alcolumbre prefere Rodrigo Pacheco para a vaga de Luís Roberto Barroso

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
19/10/2025 04:04

compartilhe

SIGA
x
Governo teme que Alcolumbre trabalhe para inviabilizar Messias ao STF
Governo teme que Alcolumbre trabalhe para inviabilizar Messias ao STF crédito: Platobr Politica

O governo Lula teme que Davi Alcolumbre trabalhe para inviabilizar a possível indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF. Messias é o franco favorito para ocupar a cadeira de Luís Roberto Barroso no Supremo, mas Alcolumbre defende que o presidente escolha Rodrigo Pacheco, seu aliado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O receio no Planalto é que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, possa trabalhar nos bastidores para que Jorge Messias não tenha ampla maioria na Casa. Deste modo, o senador ganharia mais espaço para influenciar Lula a escolher Pacheco.

O nome indicado pelo presidente precisa passar por uma sabatina e ser aprovado por senadores. A aliados, Alcolumbre vem argumentando que o único nome que tem ampla maioria, tanto na oposição quanto na base governista, é Pacheco, ex-presidente do Senado.

A opinião é seguida por senadores ouvidos pela coluna. Os políticos ponderam que Rodrigo Pacheco não é um nome tão ligado a Lula quanto Messias e que, por ser ex-presidente da Casa, teria capacidade para lidar melhor com os incêndios constantes entre o STF e o Congresso.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay