Lula recupera popularidade e venceria em todos os cenários, aponta Atlas

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria reeleito em todos os cenários eleitorais simulados pela pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira (24/10).

De acordo com o levantamento, o adversário com melhor desempenho contra Lula é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Mesmo assim, Lula venceria o governador paulista no primeiro turno por 51,3% a 30,4%. Nessa mesma simulação com Tarcísio, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 6% das intenções de voto. Na sequência aparecem os governadores do Paraná e de Minas Gerais, Ratinho Júnior (PSD) e Romeu Zema (Novo), com 3% e 2,5% respectivamente.

Em outro cenário sem Tarcísio de Freitas, a adversária mais competitiva de Lula é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que aparece com 26,2% dos votos contra 51% do presidente, que também venceria a disputa em primeiro turno. Logo em seguida, aparece novamente em terceiro lugar, o governador de Goiás com 9,15% e o do Paraná com 5,1%. Zema vem na sequência com 4,6%.

Em um cenário sem Lula, o PT sairia vencedor no primeiro turno caso o candidato fosse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem apoio de 43,1% dos eleitores, à frente de Tarcísio com 30,1%. Repetindo as posições dos cenários anteriores, na sequência aparecem Caiado (7%), Ratinho Júnior (3,5%) e Romeu Zema (2,6%). Lula também venceria todos esses adversários no segundo turno, sendo o pior desempenho o de Zema.



Se o cenário eleitoral fosse o mesmo de 2022, Lula também seria eleito com 48,8% contra 41,3% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível devido a uma condenação da Justiça Eleitoral.





A pesquisa também mediu o desempenho de Lula, que superou as avaliações negativas registradas nos levantamentos anteriores. O governo do presidente foi avaliado como ótimo e bom por 48% dos brasileiros, enquanto 47,2% avaliam como ruim e péssimo e 4,8% como regular. O governo Lula também é aprovado por 51,2% e desaprovado por 48,1%. Outros 0,6% não souberam como avaliá-lo.





A pesquisa ouviu 14.063 eleitores, entre os dias 15 e 19 deste mês. A margem de erro é de um ponto percentual e o intervalo de confiança é de 95%.





Confira os cenários simulados pela pesquisa Atlas/Intel

Lula X Tarcísio

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 51,3%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) 30,4%

Ronaldo Caiado (União Brasil) 6%

Ratinho Júnior (PSD) 3%

Romeu Zema (Novo) 2,5%





Lula X Michelle

Luiz Inácio Lula da Silva 51%

Michelle Bolsonaro 26,2%

Ronaldo Caiado 9,15%

Ratinho Júnior 5,1%

Romeu Zema 4,6%



Haddad X Tarcísio

Fernando Haddad (PT) 43,1%

Tarcísio (Republicanos) 30,1%

Ronaldo Caiado 7%

Ratinho Júnior 3,5%

Romeu Zema 2,6%