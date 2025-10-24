Lula recupera popularidade e venceria em todos os cenários, aponta Atlas
Segundo a pesquisa, o adversário mais competitivo é o governador Tarcísio de Freitas. Zema aparece na lanterninha em todos os cenários
compartilheSIGA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria reeleito em todos os cenários eleitorais simulados pela pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira (24/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com o levantamento, o adversário com melhor desempenho contra Lula é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Mesmo assim, Lula venceria o governador paulista no primeiro turno por 51,3% a 30,4%. Nessa mesma simulação com Tarcísio, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 6% das intenções de voto. Na sequência aparecem os governadores do Paraná e de Minas Gerais, Ratinho Júnior (PSD) e Romeu Zema (Novo), com 3% e 2,5% respectivamente.
Em outro cenário sem Tarcísio de Freitas, a adversária mais competitiva de Lula é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que aparece com 26,2% dos votos contra 51% do presidente, que também venceria a disputa em primeiro turno. Logo em seguida, aparece novamente em terceiro lugar, o governador de Goiás com 9,15% e o do Paraná com 5,1%. Zema vem na sequência com 4,6%.
Em um cenário sem Lula, o PT sairia vencedor no primeiro turno caso o candidato fosse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem apoio de 43,1% dos eleitores, à frente de Tarcísio com 30,1%. Repetindo as posições dos cenários anteriores, na sequência aparecem Caiado (7%), Ratinho Júnior (3,5%) e Romeu Zema (2,6%). Lula também venceria todos esses adversários no segundo turno, sendo o pior desempenho o de Zema.
Se o cenário eleitoral fosse o mesmo de 2022, Lula também seria eleito com 48,8% contra 41,3% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível devido a uma condenação da Justiça Eleitoral.
A pesquisa também mediu o desempenho de Lula, que superou as avaliações negativas registradas nos levantamentos anteriores. O governo do presidente foi avaliado como ótimo e bom por 48% dos brasileiros, enquanto 47,2% avaliam como ruim e péssimo e 4,8% como regular. O governo Lula também é aprovado por 51,2% e desaprovado por 48,1%. Outros 0,6% não souberam como avaliá-lo.
A pesquisa ouviu 14.063 eleitores, entre os dias 15 e 19 deste mês. A margem de erro é de um ponto percentual e o intervalo de confiança é de 95%.
Confira os cenários simulados pela pesquisa Atlas/Intel
Lula X Tarcísio
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 51,3%
Tarcísio de Freitas (Republicanos) 30,4%
Ronaldo Caiado (União Brasil) 6%
Ratinho Júnior (PSD) 3%
Romeu Zema (Novo) 2,5%
Lula X Michelle
Luiz Inácio Lula da Silva 51%
Michelle Bolsonaro 26,2%
Ronaldo Caiado 9,15%
Ratinho Júnior 5,1%
Romeu Zema 4,6%
Haddad X Tarcísio
Fernando Haddad (PT) 43,1%
Tarcísio (Republicanos) 30,1%
Ronaldo Caiado 7%
Ratinho Júnior 3,5%
Romeu Zema 2,6%