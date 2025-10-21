Deputado Bim da Ambulância visita Buzeira na prisão

O deputado estadual Bim da Ambulância (Avante-MG) foi até São Paulo para visitar o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, 28 anos, preso durante uma operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. Em imagens divulgadas no Instagram, Bim aparece ao lado do influenciador tanto em sua casa quanto no presídio.

Durante a visita, o parlamentar publicou uma mensagem em defesa de Buzeira: “Que nenhum inocente passe por que isso que já passei. A injustiça não corrige, não educa. A injustiça dói, revolta, destrói, mata.”

Bim também pediu a liberdade do influenciador, que está detido em um centro de detenção do estado após deixar a sede da Polícia Federal, em São Paulo.

O caso Buzeira

Conhecido pelo estilo de vida de ostentação e pelas brincadeiras virais, Buzeira acumula mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. A fama ganhou fôlego em 2022, quando arrecadou mais de R$ 1 milhão no chamado “corte da gravata” durante o próprio casamento. Desde então, o influenciador passou a exibir uma rotina marcada por carros de luxo, incluindo uma Ferrari, motos e mansões.

Na última terça-feira (14), no entanto, Buzeira foi surpreendido por uma operação da PF. Imagens exibidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostraram o momento em que agentes arrombaram a mansão em Igaratá, no interior de São Paulo, e flagraram o influenciador pegando uma espingarda, carregando a arma e se movimentando pelos cômodos antes de ser preso.

Segundo a PF, foram apreendidos no local uma espingarda calibre 12, três pistolas, um revólver, um rifle, além de mais de 30 motos, carros de luxo e duas pedras de esmeralda avaliadas em R$ 1,7 bilhão. Apesar de Buzeira possuir registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), a polícia afirma que ele não tinha autorização para manter as armas na casa.

Ligações e investigações

O influenciador é amigo do rapper Oruam, filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, preso desde 1996. Buzeira já havia se manifestado publicamente em campanhas pela liberdade do músico.

Em junho deste ano, o nome dele também apareceu no relatório do inquérito do caso VaideBet, que investigou o então presidente do Corinthians, Augusto Melo, por dívidas ligadas a campanhas eleitorais no clube. O documento cita doações de empresários, influenciadores e até de um agiota.

Quem é Bim da Ambulância

Casado e pai de duas filhas, Bim da Ambulância é morador da Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Foi vereador da capital mineira por três mandatos consecutivos antes de chegar à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Administrador de empresas, também é piloto de helicóptero e avião, além de fundador do projeto Bim Resgate, voltado para ações de socorro em urgência e emergência pré-hospitalar.

Conhecido por atuar em pautas ligadas às periferias, juventude de quebrada e esportes radicais, como grau e mói, Bim também é figura popular nas redes sociais, onde mantém a imagem de coach motivacional.