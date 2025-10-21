Assine
overlay
Início Política
CPMI DO INSS

Damares sobre ataque a Michelle na CPMI: 'Mexeu com uma mulher séria'

Senadora reage a fala de Paulo Pimenta durante sessão da CPMI do INSS e interrompe reunião ao defender a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
21/10/2025 08:40

compartilhe

SIGA
x
Michelle Bolsonaro (a esquerda) e Damares (a direita)
Damares sobre ataque a Michelle na CPI: "Mexeu com a honra de uma mulher séria" crédito: Alan Santos/PR

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) saiu em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) durante uma discussão com o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), nessa segunda-feira (20/10), na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O embate interrompeu a sessão e exigiu a intervenção do presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A confusão começou quando Pimenta citou Michelle ao comentar sobre famílias que, segundo ele, enriqueceram na política. O petista mencionou um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) e afirmou que milhões de reais do programa Pátria Voluntária, comandado por Michelle Bolsonaro, desapareceram.

A declaração provocou reação imediata de Damares. "Epa, epa, pera (sic) lá deputado. Ele está dizendo que Michelle Bolsonaro roubou. Cuidado com as suas palavras", respondeu a senadora, em tom exaltado.

Leia Mais

Pimenta retrucou dizendo: "Pelo jeito mexi em algo complicado". Damares insistiu: "Mexeu. Mexeu com a idoneidade de uma mulher séria". Diante do bate-boca, Carlos Viana interveio pedindo que os parlamentares retomassem a ordem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Pátria Voluntária citado por Pimenta foi criado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e coordenado por Michelle. O programa, segundo o governo federal na época, tinha como objetivo articular ações de voluntariado para "transformar o Brasil em um país mais justo e solidário".

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados congresso-nacional cpmi damares michelle-bolsonaro senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay