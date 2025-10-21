Damares sobre ataque a Michelle na CPMI: 'Mexeu com uma mulher séria'
Senadora reage a fala de Paulo Pimenta durante sessão da CPMI do INSS e interrompe reunião ao defender a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) saiu em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) durante uma discussão com o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), nessa segunda-feira (20/10), na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O embate interrompeu a sessão e exigiu a intervenção do presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG).
A confusão começou quando Pimenta citou Michelle ao comentar sobre famílias que, segundo ele, enriqueceram na política. O petista mencionou um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) e afirmou que milhões de reais do programa Pátria Voluntária, comandado por Michelle Bolsonaro, desapareceram.
A declaração provocou reação imediata de Damares. "Epa, epa, pera (sic) lá deputado. Ele está dizendo que Michelle Bolsonaro roubou. Cuidado com as suas palavras", respondeu a senadora, em tom exaltado.
Pimenta retrucou dizendo: "Pelo jeito mexi em algo complicado". Damares insistiu: "Mexeu. Mexeu com a idoneidade de uma mulher séria". Diante do bate-boca, Carlos Viana interveio pedindo que os parlamentares retomassem a ordem.
O Pátria Voluntária citado por Pimenta foi criado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e coordenado por Michelle. O programa, segundo o governo federal na época, tinha como objetivo articular ações de voluntariado para "transformar o Brasil em um país mais justo e solidário".