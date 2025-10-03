Assine
CPMI DO INSS

CPMI do INSS: viraliza resposta de ministro da CGU a Moro

Em depoimento à CPMI do INSS, Vinícius de Carvalho disse que denúncias sobre fraudes já poderiam ter sido apuradas quando Moro era ministro da Justiça

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
03/10/2025 10:26

Ministro da CGU e Sergio Moro
Viraliza resposta de ministro da CGU a Moro crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, protagonizou um embate com o senador Sergio Moro (União-PR) durante depoimento na CPMI do INSS, nessa quinta-feira (2/10). Ao ser questionado sobre a demora nas apurações de fraudes envolvendo descontos irregulares em benefícios previdenciários, Carvalho devolveu a cobrança lembrando que denúncias semelhantes já haviam chegado ao Ministério da Justiça quando Moro chefiava a pasta no governo Jair Bolsonaro.

“Esse trabalho que a CGU desenvolveu com a Polícia Federal, senador Sergio Moro, é um trabalho que podia ter sido desenvolvido durante sua gestão como ministro da Justiça, porque o senhor também recebeu denúncia sobre isso. Infelizmente, o senhor não encaminhou para a Polícia Federal e para a CGU”, disse.

Moro ocupou o cargo de ministro da Justiça por pouco mais de um ano e deixou o governo em abril de 2020, após desavenças com Bolsonaro. Em sua defesa, o senador afirmou que quatro entidades foram suspensas durante sua gestão e que os descontos associativos teriam sido reduzidos pela metade. “Agora, em 2019, ninguém tinha colocado uma quadrilha no comando do INSS como no governo Lula”, provocou.

O ministro, porém, retrucou dizendo que as medidas adotadas na época não garantiram a reparação aos aposentados lesados. “Ressarciram os aposentados? R$ 400 milhões, senador Sergio Moro. Ressarciram os aposentados dessas quatro entidades que vocês suspenderam? Não”, afirmou.

Durante a reunião, o ministro também afastou a hipótese de omissão por parte da CGU, mas admitiu que houve atraso para o início das apurações, que só ganharam corpo em 2024. Segundo ele, os primeiros indícios de irregularidades datam de 2018.

As investigações resultaram na Operação Sem Desconto, deflagrada em abril deste ano pela CGU em parceria com a Polícia Federal. A ação revelou um esquema bilionário de cobranças indevidas em aposentadorias e pensões, com prejuízo estimado em R$ 6 bilhões.

