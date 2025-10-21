Assine
TENTATIVA DE GOLPE

Bolsonaro condenado: o que muda com o pedido de revisão no voto de Fux

Ministro Luiz Fux pediu a devolução de seu voto para uma revisão gramatical. Entenda como isso pode impactar o prazos e os próximos passos do processo

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
21/10/2025 11:24 - atualizado em 21/10/2025 11:53
21/10/2025 11:24 - atualizado em 21/10/2025 11:53

Se Luiz Fux apoiar anistia, irá se contradizer mais uma vez
Luiz Fux solicitou a devolução de seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer uma revisão gramatical crédito: Platobr Politica

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux solicitou a devolução de seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer uma revisão gramatical. A manobra regimental suspende temporariamente a formalização da condenação e adiciona incerteza ao cronograma do processo, que condenou Bolsonaro por participação na tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2022.

Fux foi o único dos cinco ministros da Primeira Turma do STF a votar a favor de Bolsonaro e um dos primeiros a enviar o voto para a Secretaria Judiciária do Supremo, setor é responsável por juntar os votos e publicar o acórdão. Agora, o voto de Fux é o último que falta ser entregue para finalizar o documento.

Segundo o regimento interno do STF cada ministro tem 20 dias para disponibilizar seu voto por escrito. Ultrapassado este período, a Secretaria Judiciária deve incluir a transcrição do voto lido no julgamento.

Com pedido de revisão solicitada pelo ministro, a elaboração do acórdão e sua publicação deve ser atrasada. O prazo oficial é de 60 dias, que começou a ser contado em 24 de setembro, com a aprovação da ata da sessão do julgamento. 

A prisão definitiva só deve ser realizada após o fim do processo e esgotado todos os recursos. A expectativa, mesmo com os possíveis atrasos, é que o cumprimento da pena se inicie ainda este ano.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado.

Além das penas de prisão, os ministros impuseram efeitos civis e administrativos: inelegibilidade, perda de cargos e mandatos, indenização por danos morais coletivos e possibilidade de exclusão das Forças Armadas para os militares envolvidos.

O que acontece com o processo agora

  • Revisão do voto: Feita a correção gramatical, o ministro Luiz Fux envia o voto para a Secretaria Judiciária do Supremo.

  • Publicação do acórdão: Com todos os votos unificados em um documento, o acórdão será finalmente redigido e publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Este é o marco que oficializa a decisão do tribunal.

  • Início do prazo para recursos: A defesa de Jair Bolsonaro terá 5 dias para entrar com recurso.

  • Trânsito em julgado: Esgotados todos os recursos, o julgamento entra em trânsito em julgado e o ministro relator, Alexandre de Moraes, ordena o cumprimento de pena dos condenados.

Enquanto o processo não é formalmente encerrado com a publicação do acordão, os efeitos práticos da condenação ficam em compasso de espera.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro politixa stf

