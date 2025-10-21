Bolsonaro condenado: o que muda com o pedido de revisão no voto de Fux

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux solicitou a devolução de seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer uma revisão gramatical. A manobra regimental suspende temporariamente a formalização da condenação e adiciona incerteza ao cronograma do processo, que condenou Bolsonaro por participação na tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2022.

Fux foi o único dos cinco ministros da Primeira Turma do STF a votar a favor de Bolsonaro e um dos primeiros a enviar o voto para a Secretaria Judiciária do Supremo, setor é responsável por juntar os votos e publicar o acórdão. Agora, o voto de Fux é o último que falta ser entregue para finalizar o documento.

Segundo o regimento interno do STF cada ministro tem 20 dias para disponibilizar seu voto por escrito. Ultrapassado este período, a Secretaria Judiciária deve incluir a transcrição do voto lido no julgamento.

Com pedido de revisão solicitada pelo ministro, a elaboração do acórdão e sua publicação deve ser atrasada. O prazo oficial é de 60 dias, que começou a ser contado em 24 de setembro, com a aprovação da ata da sessão do julgamento.

A prisão definitiva só deve ser realizada após o fim do processo e esgotado todos os recursos. A expectativa, mesmo com os possíveis atrasos, é que o cumprimento da pena se inicie ainda este ano.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado.

Além das penas de prisão, os ministros impuseram efeitos civis e administrativos: inelegibilidade, perda de cargos e mandatos, indenização por danos morais coletivos e possibilidade de exclusão das Forças Armadas para os militares envolvidos.

O que acontece com o processo agora

Revisão do voto: Feita a correção gramatical, o ministro Luiz Fux envia o voto para a Secretaria Judiciária do Supremo.

Publicação do acórdão: Com todos os votos unificados em um documento, o acórdão será finalmente redigido e publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Este é o marco que oficializa a decisão do tribunal.

Início do prazo para recursos: A defesa de Jair Bolsonaro terá 5 dias para entrar com recurso.

Trânsito em julgado: Esgotados todos os recursos, o julgamento entra em trânsito em julgado e o ministro relator, Alexandre de Moraes, ordena o cumprimento de pena dos condenados.

Enquanto o processo não é formalmente encerrado com a publicação do acordão, os efeitos práticos da condenação ficam em compasso de espera.

