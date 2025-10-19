Vice-presidente do PSD mineiro celebra filiação de Simões e exalta Zema

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A filiação do vice-governador Mateus Simões (Novo) ao PSD foi celebrada por membros da diretoria estadual do partido, como a prefeita de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e vice-presidente estadual, Elisa Araújo.

"A filiação de Mateus fortalece esse propósito (de desenvolvimento do estado), unindo experiências e visões que compartilham os mesmos valores de gestão eficiente, transparência e responsabilidade com o dinheiro público, marcas do governo Zema e Mateus Simões", afirmou a prefeita em nota.

Já anunciado como pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Simões vai disputar com o correligionário, o senador Rodrigo Pacheco, a vaga para o cargo máximo do Executivo mineiro.

A disputa acaba tendo ecos nacionais. O vice-governador vem, ao longo dos últimos meses, se aproximando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de bolsonaristas como forma de receber o apoio do grupo.

Já Pacheco é o candidato preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem chamando o aliado para uma série de agendas, apesar de ele ainda não ter se apresentado como pré-candidato.

Um outro caminho possível para o senador é a vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF), já que o ministro Luís Roberto Barroso adiantou sua aposentadoria. O nome do político é defendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), junto a Lula. Apesar disso, o nome mais contado é do advogado-geral da União, Jorge Messias.

A candidatura de Pacheco é importante para que o petista tenha um cabo eleitoral com força em Minas Gerais. Assim, caso não concorra ao governo do estado pelo PSD, a tendência é que ele deixe a legenda podendo se filiar ao PSB, MDB ou União Brasil, que já demonstraram interesse.

Na corrida eleitoral ainda devem se juntar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), também próximo ao ex-presidente Bolsonaro, e ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT).

Nota da vice-presidente estadual do PSD, Elisa Araújo:

A chegada do vice-governador Mateus Simões ao PSD representa um avanço importante para Minas Gerais e para o nosso partido. Sob a liderança do presidente Gilberto Kassab e do presidente estadual Cássio Soares, o PSD tem se consolidado como uma força de diálogo, equilíbrio e resultados, reunindo lideranças comprometidas com o desenvolvimento do nosso estado.



Como vice-presidente estadual do PSD e representante do Triângulo Mineiro, recebo com entusiasmo essa nova etapa de construção coletiva, certa de que a força de Minas vem do interior, das nossas cidades e do trabalho do nosso povo.