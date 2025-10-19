Trump acusa Petro de ser 'líder de tráfico' e ameaça intervir na Colômbia
Presidente Donald Trump vem adotando um tom mais agressivo frente a países da América do Sul, como Colômbia e Venezuela
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou neste domingo (19/10) o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de ser líder de tráfico de drogas e ameaçou invadir o país caso a produção de drogas para abastecer o mercado americano não seja interrompida.
"O presidente colombiano Gustavo Petro é um líder do tráfico de drogas que incentiva fortemente a produção em massa de drogas, em campos grandes e pequenos, por toda a Colômbia", afirmou na rede social Truth, que tem o próprio presidente americano como dono.
Por isso Trump afirmou que a ajuda financeira que o país envia ao país sul-americano para combater os cartéis serão cortados.
"A partir de hoje, esses pagamentos, ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídios, não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda de grandes quantidades do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, (...), é melhor fechar esses campos de extermínio imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão para ele, e isso não será feito de forma agradável", ameaçou.
Nas últimas semanas a Casa Branca vem adotando um tom mais beligerante frente a países da América do Sul. Além da Colômbia, a Venezuela também tem sido alvo de ataques dos americanos.
Trump chegou a admitir que autorizou que a CIA fizesse operações secretas no país comandado por Nicolás Maduro, sob a justificativa de que vai atacar os traficantes locais.