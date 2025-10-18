Lula se solidariza com familiares dos 17 mortos em acidente

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) foi às redes sociais se solidarizar com as vítimas do acidente de um ônibus no interior de Pernambuco ocorrido neste sábado (18/10) que matou 17 pessoas e deixou outras 18 feridas. O veículo levava cerca de 40 pessoas.

Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e… — Lula (@LulaOficial) October 18, 2025

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", publicou o petista em suas redes sociais.

O ônibus, que tinha passageiros da Bahia e de Minas Gerais, estava retornando de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, onde foi fazer compras em um centro atacadista.

O veículo, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acabou atingindo rochas que estavam ao lado da via, após cruzar a contramão. Ao voltar para o sentido correto, acabou batendo em um barranco de areia, e acabou caindo.

Entre as 17 pessoas que morreram, ao menos duas são mineiras de Porteirinha, Norte de Minas.