Assine
overlay
Início Política
TRAGÉDIA

Lula se solidariza com familiares dos 17 mortos em acidente

Ônibus retornava com passageiros mineiros e baianos para cidade no Agreste de Pernambuco para fazer compras em centro atacadista

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
18/10/2025 19:55

compartilhe

SIGA
x
Presidente Lula recorreu às redes sociais para se solidarizar com os familiares das vítimas do acidente no interior de Pernambuco
Presidente Lula recorreu às redes sociais para se solidarizar com os familiares das vítimas do acidente no interior de Pernambuco crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) foi às redes sociais se solidarizar com as vítimas do acidente de um ônibus no interior de Pernambuco ocorrido neste sábado (18/10) que matou 17 pessoas e deixou outras 18 feridas. O veículo levava cerca de 40 pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", publicou o petista em suas redes sociais.

Leia Mais

O ônibus, que tinha passageiros da Bahia e de Minas Gerais, estava retornando de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, onde foi fazer compras em um centro atacadista.

O veículo, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acabou atingindo rochas que estavam ao lado da via, após cruzar a contramão. Ao voltar para o sentido correto, acabou batendo em um barranco de areia, e acabou caindo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre as 17 pessoas que morreram, ao menos duas são mineiras de Porteirinha, Norte de Minas.

Tópicos relacionados:

lul lula pernambuco prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay