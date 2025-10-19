Filiação de Mateus Simões ao PSD está marcada para o final do mês

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O vice-governador Mateus Simões (Novo) irá se filiar ao Partido Social Democrático (PSD) em cerimônia a ser realizada em 27 de outubro, em Belo Horizonte. O evento deve contar com a participação do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, e o estadual, o deputado estadual Cassio Soares.

O político buscava uma sigla que pudesse contribuir com mais recursos do Fundo Partidário, que é o recurso público disponibilizado às legendas para as campanhas políticas. Deste valor, 63% levam em consideração a proporção que cada partido tem com deputados e senadores.

As negociações pela filiação de Simões ao PSD foram dadas em primeira mão pelo colunista político do Estado de Minas, Orion Teixeira, em 12 de dezembro de 2024.

Entre os 513 deputados federais eleitos na última disputa, em 2022, apenas 5 são filiados ao Novo; no Senado apenas o cearense Eduardo Girão faz parte do partido. Já o PSD conta com 60 deputados federais e com 13 senadores.

No último mês, Simões chegou a participar de um evento de filiação da sigla. Inclusive discursando para os presentes.

Com a filiação do vice-governador, a tendência é que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deixe a legenda para concorrer ao governo de Minas. Provavelmente, irá para o PSB, ou para o MDB. O União Brasil também é um destino cogitado.

O senador é o nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem fazendo campanha para ele.

A disputa ainda deve contar com a participação do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT).