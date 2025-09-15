Assine
overlay
Início Política
MINAS 2026

Simões participa de evento de filiação do PSD; Pacheco não compareceu

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, elogiou presença de Mateus Simões em evento e saúda possível futuro filiado: "sinta-se em casa"

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Thiago Bonna
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
15/09/2025 21:48

compartilhe

Siga no
x
Vice-governador Mateus Simões participa de evento de filiação do PSD em Belo Horizonte
Vice-governador Mateus Simões participa de evento de filiação do PSD em Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O vice-governador Mateus Simões (Novo) participou nesta segunda-feira (15/9) do evento do PSD para filiação de prefeitos mineiros, realizado em Belo Horizonte. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, aproveitou para tecer vários elogios ao político e à sua presença na cerimônia. Simões cogita migrar de legenda para disputar o governo de Minas Gerais em 2026.

"A sua presença dá a este evento a dimensão que ele merece. A sua pessoa, como vice-governador, como gestor de excelência, como inspirador da boa política. O senhor sempre será muito bem-vindo, sinta-se em casa", afirmou Kassab.

Leia Mais

O presidente da legenda em Minas, o deputado estadual Cássio Soares, reforçou que a cerimônia era destinada aos filiados e não um evento de campanha, antes de anunciar a participação de Simões.

"Quando nós temos problemas em Minas Gerais grandiosos, como a dívida junto ao governo federal, não é momento de pensar em eleição. Isso é um tapa na cara do eleitor, num momento em que todos passam por dificuldades. Não é um evento no momento de discussão e debate eleitoral, e sim um momento nosso de prefeitos, prefeitas e filiados", disse Soares, antes de chamar o vice-governador para falar.

Simões destacou a importância do PSD como base do governo de Romeu Zema (Novo), principalmente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde é o maior partido da base governista, e elogiou de forma geral os filiados.

"Os prefeitos que estão reunidos ao lado dos deputados formam um único grupo, com um único propósito, o de fazer que Minas Gerais possa avançar ao lado de cada uma das cidades, sem que nenhuma delas seja deixada para trás", afirmou.

A disputa de Simões pela candidatura ao governo de Minas é com o senador Rodrigo Pacheco, que ainda não oficializou seu nome como pré-candidato à disputa estadual, conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e não esteve presente no evento.

Pacheco vem buscando entrar na briga pelo controle político do PSD em Minas, segundo o colunista do Estado de Minas, Orion Teixeira.

A disputa sobre quem será o candidato do partido em Minas traz para o estado uma disputa nacional. Enquanto Pacheco participa de agendas petistas pelo estado, Simões participou de agendas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e vem defendendo discursos caros aos bolsonaristas.

Apesar disso, o partido tem como pré-candidato o senador Rodrigo Pacheco, que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre quem concorrerá ao governo de Minas nas próximas eleições, Kassab tergiversou e afirmou que a decisão sobre o nome da legenda cabe à direção estadual.

Tópicos relacionados:

filiacao pacheco politica psd

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay