Simões participa de evento de filiação do PSD; Pacheco não compareceu

O vice-governador Mateus Simões (Novo) participou nesta segunda-feira (15/9) do evento do PSD para filiação de prefeitos mineiros, realizado em Belo Horizonte. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, aproveitou para tecer vários elogios ao político e à sua presença na cerimônia. Simões cogita migrar de legenda para disputar o governo de Minas Gerais em 2026.

"A sua presença dá a este evento a dimensão que ele merece. A sua pessoa, como vice-governador, como gestor de excelência, como inspirador da boa política. O senhor sempre será muito bem-vindo, sinta-se em casa", afirmou Kassab.

O presidente da legenda em Minas, o deputado estadual Cássio Soares, reforçou que a cerimônia era destinada aos filiados e não um evento de campanha, antes de anunciar a participação de Simões.

"Quando nós temos problemas em Minas Gerais grandiosos, como a dívida junto ao governo federal, não é momento de pensar em eleição. Isso é um tapa na cara do eleitor, num momento em que todos passam por dificuldades. Não é um evento no momento de discussão e debate eleitoral, e sim um momento nosso de prefeitos, prefeitas e filiados", disse Soares, antes de chamar o vice-governador para falar.

Simões destacou a importância do PSD como base do governo de Romeu Zema (Novo), principalmente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde é o maior partido da base governista, e elogiou de forma geral os filiados.

"Os prefeitos que estão reunidos ao lado dos deputados formam um único grupo, com um único propósito, o de fazer que Minas Gerais possa avançar ao lado de cada uma das cidades, sem que nenhuma delas seja deixada para trás", afirmou.

A disputa de Simões pela candidatura ao governo de Minas é com o senador Rodrigo Pacheco, que ainda não oficializou seu nome como pré-candidato à disputa estadual, conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e não esteve presente no evento.

Pacheco vem buscando entrar na briga pelo controle político do PSD em Minas, segundo o colunista do Estado de Minas, Orion Teixeira.

A disputa sobre quem será o candidato do partido em Minas traz para o estado uma disputa nacional. Enquanto Pacheco participa de agendas petistas pelo estado, Simões participou de agendas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e vem defendendo discursos caros aos bolsonaristas.

Sobre quem concorrerá ao governo de Minas nas próximas eleições, Kassab tergiversou e afirmou que a decisão sobre o nome da legenda cabe à direção estadual.