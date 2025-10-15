MP apura se deputada do PT praticou assédio moral

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu um procedimento para apurar denúncias de assédio moral que teriam sido praticadas pela deputada estadual Andreia de Jesus (PT) contra servidores de seu gabinete. O procedimento foi instaurado no dia 23 de setembro, a partir de denúncias que chegaram ao MPMG. Algumas foram formalizadas junto à direção do PT no estado e também à Ouvidoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde a parlamentar exerce seu segundo mandato.

No fim de fevereiro do ano passado, Andreia de Jesus tirou 30 dias de licença médica após uma ex-servidora do gabinete, que não quis dar entrevistas, denunciar nas redes sociais ter sido vítima de assédio moral por parte da parlamentar.

Nos relatos, ela afirmava ter sido exonerada do gabinete sem aviso prévio e ter sofrido violências verbais em ligações, mensagens de áudio e reuniões. Na época, a deputada também não comentou as denúncias e acabou se licenciando do cargo cinco dias depois. Questionado pela imprensa se o afastamento da deputada teria relação com as denúncias de assédio, o comando da ALMG disse, na época, que não havia recebido nenhum comunicado nesse sentido.

Andreia de Jesus, que integra a Comissão de Direitos Humanos da ALMG, está no segundo mandato como deputada estadual. Ela foi eleita pela primeira vez em 2018, com 17.689 votos, e reeleita em 2022 com 51.120 votos. De acordo com levantamento no Diário do Legislativo da ALMG, onde são publicados todos os atos do Poder, inclusive nomeações e exonerações, a deputada desligou de seu gabinete pelo menos 13 servidores somente neste ano.

A reportagem do Estado de Minas conversou com alguns deles, que relataram xingamentos, gritos, convocações para trabalho fora do horário de expediente e humilhações públicas por parte da parlamentar no trato diário com os subordinados. Todos também afirmaram que o PT tem conhecimento da situação. De acordo com eles, o suposto assédio também é assunto discutido abertamente entre os assessores de outros gabinetes e é de conhecimento dos deputados.

“Tranquila”

Procurada pela reportagem, a deputada Andreia de Jesus primeiro enviou uma nota por meio de sua assessoria e, em seguida, conversou por telefone com a reportagem. Na entrevista ao EM, ela disse que não foi comunicada sobre nenhuma denúncia e que está em Brasília para participar de um encontro de parlamentares negras. Afirmou ainda que, assim que tiver conhecimento do teor dos fatos, tem tranquilidade para responder.

“É tranquilo, em qualquer momento, responder isso. Tenho uma história a zelar. Você pode ouvir pessoas que trabalham comigo, que estão comigo desde o mandato passado, que conhecem minha forma de agir, minha forma de conduzir e fazer gestão. Sou dirigente da esquerda há muitos anos”, assegurou a parlamentar.

Na nota, a deputada negou as denúncias e disse que se trata de uma tentativa de “deslegitimar o trabalho de uma mulher negra, parlamentar combativa e comprometida com a justiça social, que dedica sua vida para garantir que as políticas públicas cheguem de fato à ponta, onde o povo mais precisa”.

A nota diz ainda que “as denúncias ainda não foram sequer apuradas pelos órgãos competentes, e a parlamentar não teve, até o momento, o direito de apresentar sua defesa no foro adequado, conforme asseguram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.

“Não podem o nome, a história e o legado da deputada Andreia de Jesus, reconhecida pela sua trajetória em defesa dos povos tradicionais, comunidades quilombolas e dos direitos humanos em todas as Minas Gerais, ser atacados publicamente sem que todos os fatos sejam apurados e devidamente esclarecidos”, diz outro trecho da nota, que afirma ainda que o “teor dessas denúncias carece de verdade e se trata, na realidade, de uma tentativa de perseguição política, que se intensifica à medida que se aproxima o período eleitoral”.

Ainda de acordo com a nota, “todas as alegações apresentadas serão tratadas no âmbito adequado, com a serenidade e a transparência que sempre pautaram a atuação da deputada. Em âmbito legislativo e partidário, seguimos absolutamente tranquilos e convictos da coesão e seriedade do mandato, conduzido com ética e compromisso com o povo mineiro. Por isso, seguimos firmes, de cabeça erguida e consciência tranquila, mantendo o compromisso de sempre: lutar pelos direitos humanos, pela democracia e pela dignidade das comunidades que representamos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Partido

Por meio de uma nota, a nova presidente do PT, deputada estadual Leninha, disse que, desde que assumiu o comando da legenda, no começo de setembro, não “recebeu qualquer denúncia relacionada a seus filiados ou filiadas que demandasse apuração pela Comissão de Ética”.

“De todo modo, o nosso compromisso sempre foi com a defesa dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, de modo a apurar eventuais denúncias com a mais ampla defesa e o contraditório, conforme garante o Estatuto do Partido. Em havendo denúncias contra qualquer filiado ou filiada em outros órgãos de apuração, se demandado, o partido os auxiliará naquilo que lhe for pertinente. Nesta gestão, como nas anteriores, atuaremos com o devido respeito e transparência, sempre em busca da verdade”, disse a presidente do PT.