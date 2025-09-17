Assine
overlay
Início Política
ALMG

ALMG aprova projeto que veta homenagens a escravocratas e eugenistas

A proposta, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira (Rede), Leninha e Andréia de Jesus (PT), foi aprovada em Reunião Extraordinária nesta quarta-feira (17)

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
17/09/2025 16:13 - atualizado em 17/09/2025 17:40

compartilhe

Siga no
x
De autoria das deputadas Ana Paula Siqueira (Rede), Leninha e Andréia de Jesus (ambas do PT), a matéria passou conforme texto sugerido pela Comissão de Direitos Humanos
De autoria das deputadas Ana Paula Siqueira (Rede), Leninha e Andréia de Jesus (ambas do PT), a matéria passou conforme texto sugerido pela Comissão de Direitos Humanos crédito: Elizabete Guimarães/Reprodução

O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em 1º turno, o Projeto de Lei (PL) 2.129/20, que proíbe homenagens a pessoas relacionadas à escravidão e ao movimento eugenista brasileiro. A proposta, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira (Rede), Leninha e Andréia de Jesus (PT), foi aprovada em Reunião Extraordinária nesta quarta-feira (17).

Leia Mais

O texto, que recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos, determina que o poder público, empresas privadas e entidades sem fins lucrativos não poderão utilizar expressões, figuras ou símbolos ligados à escravidão ou à eugenia em eventos, campanhas ou materiais de divulgação. Palavras como “senzala”, “sinhá”, “navio negreiro” e “mucama” estão entre as vedadas.

Além disso, prédios, monumentos e vias públicas não poderão receber nomes de pessoas que tenham defendido a escravidão, o tráfico de negros e indígenas, a eugenia ou que tenham participado de violações de direitos humanos. O projeto altera a Lei 13.408, de 1999, que regula a denominação de estabelecimentos, instituições e espaços públicos em Minas Gerais.

A proposta ainda precisa passar por nova análise da Comissão de Direitos Humanos antes de ser votada em 2º turno em Plenário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Na mesma reunião, os deputados também aprovaram, em 1º turno, o PL 2.803/24, de autoria da deputada Leninha, que autoriza a criação da Fototeca do Estado de Minas Gerais. O espaço terá como objetivo preservar e difundir acervos fotográficos de valor histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico.

Tópicos relacionados:

homenagens-a-escravocratas politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay