ALMG aprova projeto que veta homenagens a escravocratas e eugenistas

O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em 1º turno, o Projeto de Lei (PL) 2.129/20, que proíbe homenagens a pessoas relacionadas à escravidão e ao movimento eugenista brasileiro. A proposta, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira (Rede), Leninha e Andréia de Jesus (PT), foi aprovada em Reunião Extraordinária nesta quarta-feira (17).

O texto, que recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos, determina que o poder público, empresas privadas e entidades sem fins lucrativos não poderão utilizar expressões, figuras ou símbolos ligados à escravidão ou à eugenia em eventos, campanhas ou materiais de divulgação. Palavras como “senzala”, “sinhá”, “navio negreiro” e “mucama” estão entre as vedadas.

Além disso, prédios, monumentos e vias públicas não poderão receber nomes de pessoas que tenham defendido a escravidão, o tráfico de negros e indígenas, a eugenia ou que tenham participado de violações de direitos humanos. O projeto altera a Lei 13.408, de 1999, que regula a denominação de estabelecimentos, instituições e espaços públicos em Minas Gerais.

A proposta ainda precisa passar por nova análise da Comissão de Direitos Humanos antes de ser votada em 2º turno em Plenário.

Na mesma reunião, os deputados também aprovaram, em 1º turno, o PL 2.803/24, de autoria da deputada Leninha, que autoriza a criação da Fototeca do Estado de Minas Gerais. O espaço terá como objetivo preservar e difundir acervos fotográficos de valor histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico.