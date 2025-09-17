Assine
OPERAÇÃO DA PF

Duda Salabert pede CPI para investigar fraudes bilionárias na mineração

Deputada federal mineira cobra transparência e fiscalização mais rigorosa da mineração em todo Brasil

Sílvia Pires
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
17/09/2025 15:35

Deputada federal Duda Salabert protocolou um requerimento para criação de CPI para apurar fraudes no setor da mineração
Deputada federal Duda Salabert protocolou um requerimento para criação de CPI para apurar fraudes no setor da mineração crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) protocolou nesta quarta-feira (17/9) um requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a apurar fraudes bilionárias no setor de mineração, com foco em esquemas de corrupção e irregularidades em processos de licenciamento ambiental e mineral.

A iniciativa ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, em Minas Gerais, a Operação Rejeito, que revelou um esquema de corrupção que envolvia empresários, servidores públicos e autoridades ligadas ao setor. 

Entre os presos estão um ex-parlamentar estadual, um ex-chefe da Polícia Federal em Minas e um diretor da Agência Nacional de Mineração. Segundo os investigadores, o grupo atuava em fraudes de licenciamentos, recebimento de propina e favorecimento a empresas mineradoras, em troca de benefícios que provocaram graves danos socioambientais. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 1,5 bilhão dos investigados.

Em comunicado enviado à imprensa, Duda Salabert diz que caso exige uma resposta dura do Legislativo. “Estamos diante de um esquema que compromete não apenas a economia nacional, mas também a segurança da população e o equilíbrio ambiental. O Parlamento precisa dar uma resposta firme, garantindo transparência, integridade e controle social sobre a mineração no Brasil”, afirmou a parlamentar.

A deputada mineira defende que a CPI será essencial para investigar a captura de órgãos de fiscalização e regulamentação por interesses privados, problema que, segundo ela, está na raiz de tragédias ambientais que marcaram o país nos últimos anos, como os rompimentos de barragens de rejeitos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

