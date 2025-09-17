Duda Salabert pede CPI para investigar fraudes bilionárias na mineração

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) protocolou nesta quarta-feira (17/9) um requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a apurar fraudes bilionárias no setor de mineração, com foco em esquemas de corrupção e irregularidades em processos de licenciamento ambiental e mineral.

A iniciativa ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, em Minas Gerais, a Operação Rejeito, que revelou um esquema de corrupção que envolvia empresários, servidores públicos e autoridades ligadas ao setor.

Entre os presos estão um ex-parlamentar estadual, um ex-chefe da Polícia Federal em Minas e um diretor da Agência Nacional de Mineração. Segundo os investigadores, o grupo atuava em fraudes de licenciamentos, recebimento de propina e favorecimento a empresas mineradoras, em troca de benefícios que provocaram graves danos socioambientais. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 1,5 bilhão dos investigados.

Em comunicado enviado à imprensa, Duda Salabert diz que caso exige uma resposta dura do Legislativo. “Estamos diante de um esquema que compromete não apenas a economia nacional, mas também a segurança da população e o equilíbrio ambiental. O Parlamento precisa dar uma resposta firme, garantindo transparência, integridade e controle social sobre a mineração no Brasil”, afirmou a parlamentar.

A deputada mineira defende que a CPI será essencial para investigar a captura de órgãos de fiscalização e regulamentação por interesses privados, problema que, segundo ela, está na raiz de tragédias ambientais que marcaram o país nos últimos anos, como os rompimentos de barragens de rejeitos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019).