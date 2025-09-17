Assine
Operação Rejeito

Preso pela PF participou de audiência na ALMG representando governo de MG

Diretor da Feam esteve nessa terça-feira (16/9) no Legislativo defendendo a flexibilização das normas ambientais anunciada por Zema em junho

Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
17/09/2025 14:53 - atualizado em 17/09/2025 15:27

Arthur Ferreira Rezende Delfim, diretor de apoio à Regularização Ambiental da Fundação Estadual de Meio Ambiente, foi preso nesta quarta-feira
Arthur Ferreira Rezende Delfim, diretor de apoio à Regularização Ambiental da Fundação Estadual de Meio Ambiente, foi preso nesta quarta-feira crédito: Willian Dias/ALMG

Um dos presos pela Operação Rejeito, deflagrada nesta quarta-feira (17/9)  pela Polícia Federal (PF), Arthur Ferreira Rezende Delfim, diretor de regularização ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), órgão do governo de Minas Gerais, participou ontem de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 


A audiência tinha como tema a flexibilização nas normas de licenciamento ambiental anunciadas pelo governador  Romeu Zema (Novo) no último dia 13 de junho e transformada em norma pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). 

Funcionários da Feam e do Copam estão entre os investigados pela Operação Rejeito. O diretor da Feam é acusado pela PF de receber propina para liberar mineração na Serra do Curral. 

Durante a audiência,  Arthur Ferreira Rezende Delfim defendeu a flexibilização do licenciamento e disse que ela foi implantada pelo governo Zema para garantir a “desburocratização dos procedimentos”. Ele também afirmou que o governo de Minas tem compromisso com o “desenvolvimento sustentável”. 

O governador Romeu Zema ainda não se manifestou sobre a operação, que prendeu servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Uma coletiva está prevista para logo mais.

