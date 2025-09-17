Preso pela PF participou de audiência na ALMG representando governo de MG

Um dos presos pela Operação Rejeito, deflagrada nesta quarta-feira (17/9) pela Polícia Federal (PF), Arthur Ferreira Rezende Delfim, diretor de regularização ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), órgão do governo de Minas Gerais, participou ontem de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente.





A audiência tinha como tema a flexibilização nas normas de licenciamento ambiental anunciadas pelo governador Romeu Zema (Novo) no último dia 13 de junho e transformada em norma pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).

Funcionários da Feam e do Copam estão entre os investigados pela Operação Rejeito. O diretor da Feam é acusado pela PF de receber propina para liberar mineração na Serra do Curral.

Durante a audiência, Arthur Ferreira Rezende Delfim defendeu a flexibilização do licenciamento e disse que ela foi implantada pelo governo Zema para garantir a “desburocratização dos procedimentos”. Ele também afirmou que o governo de Minas tem compromisso com o “desenvolvimento sustentável”.

O governador Romeu Zema ainda não se manifestou sobre a operação, que prendeu servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Uma coletiva está prevista para logo mais.