STF: qual a data de aposentadoria de cada ministro?

Cada ministro pode ocupar o cargo até completar 75 anos de idade. Barroso, que anunciou sua saída na semana passada, poderia continuar até 2033

13/10/2025 15:48 - atualizado em 13/10/2025 15:56

Alexandre de Moraes é torcedor fanático do Corinthians
Alexandre de Moraes pode exercer o cargo de ministro do STF até 2043 crédito: - Foto: Andressa Anholete/SCO/STF.

Luís Roberto Barroso anunciou sua saída do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira (9/10), cerca de oito anos antes da data-limite para deixar o STF, o que aconteceria em 2033.

Caso não antecipem suas respectivas aposentadorias, como fez Barroso, vários ministros do Supremo poderão permanecer no cargo pelas próximas décadas. Alguns deles, pelos próximos anos.

Cada ministro do STF tem direito a ocupar a função até completar 75 anos de idade. Foi o caso de Rosa Weber, em setembro de 2023. Hoje ela tem 77 anos.

Com a saída prematura de Barroso, uma lacuna precisará ser preenchida. Dentre os nomes cotados estão os de Jorge Messias (advogado-geral da União); Daniela Teixeira (ministra do Superior Tribunal de Justiça); e Bruno Dantas (ministro do Tribunal de Contas da União).

Confira abaixo o ano de aposentadoria de cada membro atual do STF


Luiz Fux

Indicação: Dilma Rousseff
Entrada no STF: 2011
Aposentadoria da Corte: 2028

Carmen Lúcia

Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva
Entrada no STF: 2006
Aposentadoria da Corte: 2029

Gilmar Mendes

Indicação: Fernando Henrique Cardoso
Entrada no STF: 2002
Aposentadoria da Corte: 2030

Edson Fachin

Indicação: Dilma Rousseff
Entrada no STF: 2015
Aposentadoria da Corte: 2033

Dias Toffoli

Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva
Entrada no STF: 2009
Aposentadoria da Corte: 2042

Alexandre de Moraes

Indicação: Michel Temer
Entrada no STF: 2017
Aposentadoria da Corte: 2043

Flávio Dino

Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva
Entrada no STF: 2024
Aposentadoria da Corte: 2044

Nunes Marques

Indicação: Jair Messias Bolsonaro
Entrada no STF: 2020
Aposentadoria da Corte: 2047

André Mendonça

Indicação: Jair Messias Bolsonaro
Entrada no STF: 2021
Aposentadoria da Corte: 2047

Cristiano Zanin

Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva
Entrada no STF: 2023
Aposentadoria da Corte: 2050

overflay