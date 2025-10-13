STF: qual a data de aposentadoria de cada ministro?

Luís Roberto Barroso anunciou sua saída do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira (9/10), cerca de oito anos antes da data-limite para deixar o STF, o que aconteceria em 2033.

Caso não antecipem suas respectivas aposentadorias, como fez Barroso, vários ministros do Supremo poderão permanecer no cargo pelas próximas décadas. Alguns deles, pelos próximos anos.

Cada ministro do STF tem direito a ocupar a função até completar 75 anos de idade. Foi o caso de Rosa Weber, em setembro de 2023. Hoje ela tem 77 anos.

Com a saída prematura de Barroso, uma lacuna precisará ser preenchida. Dentre os nomes cotados estão os de Jorge Messias (advogado-geral da União); Daniela Teixeira (ministra do Superior Tribunal de Justiça); e Bruno Dantas (ministro do Tribunal de Contas da União).

Confira abaixo o ano de aposentadoria de cada membro atual do STF



Luiz Fux



Indicação: Dilma Rousseff

Entrada no STF: 2011

Aposentadoria da Corte: 2028

Carmen Lúcia



Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva

Entrada no STF: 2006

Aposentadoria da Corte: 2029

Gilmar Mendes



Indicação: Fernando Henrique Cardoso

Entrada no STF: 2002

Aposentadoria da Corte: 2030

Edson Fachin



Indicação: Dilma Rousseff

Entrada no STF: 2015

Aposentadoria da Corte: 2033

Dias Toffoli



Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva

Entrada no STF: 2009

Aposentadoria da Corte: 2042

Alexandre de Moraes



Indicação: Michel Temer

Entrada no STF: 2017

Aposentadoria da Corte: 2043

Flávio Dino



Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva

Entrada no STF: 2024

Aposentadoria da Corte: 2044

Nunes Marques



Indicação: Jair Messias Bolsonaro

Entrada no STF: 2020

Aposentadoria da Corte: 2047

André Mendonça



Indicação: Jair Messias Bolsonaro

Entrada no STF: 2021

Aposentadoria da Corte: 2047

Cristiano Zanin



Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva

Entrada no STF: 2023

Aposentadoria da Corte: 2050