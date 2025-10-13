STF: qual a data de aposentadoria de cada ministro?
Cada ministro pode ocupar o cargo até completar 75 anos de idade. Barroso, que anunciou sua saída na semana passada, poderia continuar até 2033
Luís Roberto Barroso anunciou sua saída do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira (9/10), cerca de oito anos antes da data-limite para deixar o STF, o que aconteceria em 2033.
Caso não antecipem suas respectivas aposentadorias, como fez Barroso, vários ministros do Supremo poderão permanecer no cargo pelas próximas décadas. Alguns deles, pelos próximos anos.
Cada ministro do STF tem direito a ocupar a função até completar 75 anos de idade. Foi o caso de Rosa Weber, em setembro de 2023. Hoje ela tem 77 anos.
Com a saída prematura de Barroso, uma lacuna precisará ser preenchida. Dentre os nomes cotados estão os de Jorge Messias (advogado-geral da União); Daniela Teixeira (ministra do Superior Tribunal de Justiça); e Bruno Dantas (ministro do Tribunal de Contas da União).
Confira abaixo o ano de aposentadoria de cada membro atual do STF
Luiz Fux
Indicação: Dilma Rousseff
Entrada no STF: 2011
Aposentadoria da Corte: 2028
Carmen Lúcia
Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva
Entrada no STF: 2006
Aposentadoria da Corte: 2029
Gilmar Mendes
Indicação: Fernando Henrique Cardoso
Entrada no STF: 2002
Aposentadoria da Corte: 2030
Edson Fachin
Indicação: Dilma Rousseff
Entrada no STF: 2015
Aposentadoria da Corte: 2033
Dias Toffoli
Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva
Entrada no STF: 2009
Aposentadoria da Corte: 2042
Alexandre de Moraes
Indicação: Michel Temer
Entrada no STF: 2017
Aposentadoria da Corte: 2043
Flávio Dino
Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva
Entrada no STF: 2024
Aposentadoria da Corte: 2044
Nunes Marques
Indicação: Jair Messias Bolsonaro
Entrada no STF: 2020
Aposentadoria da Corte: 2047
André Mendonça
Indicação: Jair Messias Bolsonaro
Entrada no STF: 2021
Aposentadoria da Corte: 2047
Cristiano Zanin
Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva
Entrada no STF: 2023
Aposentadoria da Corte: 2050