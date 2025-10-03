PF cumpre mandado em casa de lobista suspeito de operar esquema no STJ

FOLHAPRESS - A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta sexta-feira (3/10) mandado de busca e apreensão na residência do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de intermediar um esquema de venda de decisões no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Andreson está em prisão domiciliar em Primavera do Leste, no interior de Mato Grosso, desde julho, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin.

Zanin autorizou a prisão domiciliar após um parecer positivo da PGR (Procuradoria-Geral da República) pela saída do lobista de uma prisão federal em Brasília, devido ao seu estado de saúde.

A ação policial desta sexta é parte da Operação Sisamnes, que tem como objetivo "investigar crimes de organização criminosa, corrupção, exploração de prestígio e violação de sigilo funcional".

A PF deflagrou a operação no ano passado, quando identificou suspeitas de que alvos "solicitavam valores para beneficiar partes em processos judiciais, por meio de decisões favoráveis aos seus interesses".

A investigação também apura negociações de vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais. Funcionários do STJ são investigados, mas não há apuração sobre os ministros.

Também há investigações correlatas sobre outros tribunais, como o de MT e de Mato Grosso do Sul.