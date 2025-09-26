Deputado mineiro é escolhido relator do processo contra Eduardo Bolsonaro

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fábio Schiochet (União Brasil-SC), definiu, nesta sexta-feira (26/9), o relator da representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O escolhido foi o deputado mineiro delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), conforme apuração do Correio.

Além de Freitas, a lista tríplice era composta também por Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSol-AP). A escolha marca o início da tramitação da representação apresentada pelo PT, que acusa o parlamentar de reiterados ataques a instituições do Estado brasileiro — conduta que, segundo a legenda, ultrapassa os limites da imunidade parlamentar.

A análise no Conselho de Ética ocorre paralelamente ao avanço de investigações no Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda-feira (22/9), a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo por coação no curso do processo que apura uma tentativa de golpe de Estado. O caso envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros oito réus condenados no STF.

Eduardo Bolsonaro encontra-se atualmente fora do país, nos Estados Unidos. Embora tenha se licenciado do mandato, o período de afastamento expirou e, por questões regimentais, ele não pode pedir nova licença formal. Em declarações públicas, o parlamentar afirma ser alvo de “perseguição política”.

