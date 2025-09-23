Assine
overlay
Início Política
CRIME DE COAÇÃO

Moraes manda intimar Eduardo e Figueiredo, e denúncia pode emperrar sem notificação física

Os dois foram denunciados pela PGR ao STF sob acusação de articularem ações com o objetivo de intervir nos processos contra Jair Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
CF
CÉZAR FEITOZA
CF
CÉZAR FEITOZA
Repórter
23/09/2025 13:47

compartilhe

Siga no
x
Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos; ministro Alexandre de Moraes mandou intimar os dois
Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos; ministro Alexandre de Moraes mandou intimar os dois crédito: Reprodução/X

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta terça-feira (23) a notificação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo sobre a denúncia oferecida pela PGR (Procuradoria-Geral da República). 

O despacho de Moraes obriga que oficiais de Justiça procurem Eduardo e Paulo em antigos endereços dos dois em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para a entrega física da intimação. 

A dupla, porém, está nos Estados Unidos. Eles decidiram constituir advogados somente após a notificação formal do processo pelos meios de cooperação entre os dois países. A intimação abriria prazo de 15 dias para apresentação da defesa prévia dos acusados. 

"Aguardaremos, muito pacientemente, a comunicação do processo pelas vias legais competentes entre Brasil e Estados Unidos para nos manifestarmos formalmente", disseram os dois acusados em nota conjunta divulgada na segunda (22). 

O caminho tradicional para a Justiça brasileira intimar réus nos Estados Unidos é por meio do Tratado de Assistência Legal Mútua (MLAT, em inglês). Por esse mecanismo, o Brasil solicita cooperação internacional para diversos fins, como requisição de dados sobre réus. 

O pedido de cooperação costuma ser mais lento. Na crise entre o Supremo e as plataformas digitais, a maioria dos ministros chegou a decidir que o MLAT é um instrumento complementar para a Justiça brasileira obter informações de provedores de internet estrangeiros, usado em situações que os caminhos mais rápidos não forem suficientes. 

Leia Mais

A falta de notificação pelos meios tradicionais com residentes dos Estados Unidos emperrou o processo contra Paulo Figueiredo pela trama golpista. O jornalista foi denunciado pela PGR em março, mas, sem a entrega física da acusação, o processo não avançou. 

Moraes chegou a determinar a notificação de Paulo por edital - procedimento adotado quando a Justiça esgota todas as possibilidades de localização do denunciado. O ministro também decidiu que a DPU (Defensoria Pública da União) representasse o acusado no processo. 

O defensor público Gustavo Zortéa informou ao Supremo que não conseguiu fazer contato com Paulo Figueiredo e se negou a apresentar uma defesa prévia do acusado. "Na prática, está-se a atribuir à Defensoria Pública da União a elaboração de defesa meramente formal, que não surge do contato com o denunciado e, portanto, não constitui verdadeira defesa", disse. 

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram denunciados na segunda-feira pela PGR ao Supremo sob acusação de articularem ações com o objetivo de intervir nos processos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

O procurador-geral Paulo Gonet acusa os dois de crime de coação, que "consiste em usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral". 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PGR destaca que a dupla tem atuado nos Estados Unidos em busca por sanções do governo Donald Trump contra autoridades brasileiras como retaliação ao avanço do processo contra Bolsonaro pela trama golpista. 

O ex-presidente brasileiro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista no fim de 2022.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes anistia eduardo-bolsonaro estados-unidos stf tarifas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay