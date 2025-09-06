Assine
GOVERNO LULA

Lalulu, o "Labubu do Lula", vira piada e sucesso de vendas online

Versão substitui carinha assustadora pela fisionomia do presidente. Produto não oficial pode ser encontrado em sites de compras

ANA CLARA COTTECCO
ANA CLARA COTTECCO
Repórter
06/09/2025 08:18

Boneco 'Lalulu' pode ser encontrado com diferentes personalizações
Boneco 'Lalulu' pode ser encontrado com diferentes personalizações crédito: @rvsljk no X

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da febre do Labubu, monstrinho chinês que conquistou colecionadores ao redor do mundo em 2025, surgiu uma versão abrasileirada: o "Lalulu". O boneco, que troca a carinha assustadora pela foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viralizou nas redes sociais e já é vendido em sites de compra em formatos como bonecos, chaveiros e canecas.

No lugar do monstrinho original com rosto sorridente e dentes afiados aparece uma foto de Lula. Já o corpo, que na nova versão lembra mais um bicho de pelúcia comparado ao articulado item colecionável, pode ser encontrado em diferentes cores -como na versão chinesa- ou totalmente vermelho, com a estrela branca do PT estampada no peito ou na etiqueta.

Criado pelo artista chinês Kasing Lung e distribuído pela marca Pop Mart, o Labubu é um boneco colecionável de olhos grandes e dentes afiados que se tornou febre mundial em 2025. O monstrinho ganhou fama ao aparecer nas mãos de celebridades como as integrantes do grupo sul-coreano Blackpink e a influenciadora Virgínia Fonseca.

Nos últimos meses, os bonecos Labubus se tornaram um fenômeno global, com celebridades exibindo esses bichinhos em bolsas e acessórios. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
No entanto, a Pop Mart, empresa chinesa que fabrica os Labubus, recomenda os bonecos apenas para pessoas com 15 anos ou mais. - Divulgação
Apesar dessa recomendação, os monstrinhos também ganharam grande popularidade entre o público infantil. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O problema é que com essa classificação etária a partir de 15 anos os bonecos não passam pelos testes de segurança obrigatórios para artigos infantis. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Essa recomendação oficial de público baseia-se no caráter colecionável do produto. Ou seja, eles não são considerados brinquedos infantis típicos. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A estética “monstrinha divertida” e o modelo “blind box” - caixa surpresa - complementam esse direcionamento para públicos mais velhos. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu é um boneco colecionável em estilo lúdico e sombrio criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Ele compõe o universo de criaturas imaginárias que o artista desenvolveu ao longo dos anos, ganhando destaque no chamado mercado de “designer toys” - os brinquedos feitos especialmente para colecionadores, muitas vezes em edições limitadas. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A aparência do boneco Labubu ajuda a explicar o fenômeno entre crianças, jovens e adultos: uma criatura pequena, com dentes afiados, orelhas longas e expressão misteriosa. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O visual do bichinho pode variar bastante, afinal existem muitas versões e colaborações especiais. Algumas delas, com roupas temáticas, inspiradas em feriados, filmes ou personagens famosos. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu foi lançado pela marca “The Monsters”, fundada por Kasing Lung. A produção foi ampliada após parceria com a Pop Mart. TOYSTV/Wikimedia Commons
Essa parceria impulsionou a popularidade em países asiáticos e em outros continentes, tornando o boneco um fenômeno entre fãs de brinquedo de arte e cultura pop alternativa. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Muitas versões de labubu são produzidas em quantidades pequenas, com edições limitadas, o que estimula o desejo de colecionar. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A mistura do fofo com o estranho resulta em estética pop e cult, agradando fãs de estilos como gothic cute e toy art. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Embora tenha sido criado por Kasing Lung no início de 2010, o personagem Labubu ganhou projeção internacional a partir de 2018, justamente quando começou a ser produzido em larga escala pela Pop Mart. Divulgação
Ele já existia nas ilustrações e livros infantis criados por Lung até que a Pop Mart lançou a primeira série de bonecos peludos que tornou-se item cobiçado por colecionadores na China e em outros países. Divulgação
Nos últimos meses, a febre mundial desses bonecos foi retratada em longas filas para comprar em cidades como Londres e Xangai. Divulgação
Os bonecos Labubu têm rosto de vinil e corpos de pelúcia. O aspecto, com olhos esbugalhados e orelhas pontudas, gera uma percepção entre o fofo e o estranho. Divulgação
O Labubu é “bondoso e sempre quer ajuda, mas frequentemente acaba fazendo o oposto por acidente”. É assim que a Pop Mart define o bichinho em seu site oficial. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O fato é que o sucesso do item no mercado fez com que a Pop Mart triplicasse seus lucros no último ano. Divulgação
Estrelas pop, como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, integraram o Labubu a seu visual, transformando o item em símbolo fashion ao aparecer com os bonecos pendurados em bolsas de grife. Reprodução do Youtube
A ginasta americana Simone Biles chegou a publicar uma foto no Instagram com dois bonecos Labubu vestindo roupas da marca Gucci. “Assustador ou fofo?”, perguntou aos seguidores a dona de 11 medalhas olímpicas. Reprodução

